La cronaca e il tabellino di Siviglia-Barcellona 1-2 il risultato finale, i catalani si aggiudicano la Supercoppa Spagnola.

TANGERI – Il Barcellona vince la Supercoppa Spagnola. A Tangeri catalani battono il Siviglia aggiudicandosi il primo trofeo stagione. Successo in rimonta per la squadra catalana visto che è proprio il Siviglia a passare in vantaggio con Sarabia ma Piqué pareggia a fine primo tempo. Nella ripresa ci pensa Dembelé, con un gol pazzesco, a regalare il successo alla compagine di Valverde. Rimpianti per un buon Siviglia che nel finale ha fallito un rigore con Ben Yedder.

Siviglia-Barcellona 1-2: cronaca e tabellino della partita

SIVIGLIA (3-4-2-1): VACILIK; MERCADO (85′ BEN YEDDER), KJAER, SERGI GOMEZ, JESUS NAVAS, ROQUE MESA, BANEGA, ESCUDERO, VAZQUEZ, SARABIA (71′ ALEIX VIDAL), MURIEL (59′ ANDRE SILVA). ALLENATORE: MACHIN

BARCELLONA (4-4-2): TER STEGEN; SEMEDO, LENGLET, PIQUE, JORDI ALBA, ARTHUR (53′ COUTINHO), SERGIO BUSQUETS, RAFINHA (46′ RAKITIC), MESSI, SUAREZ, DEMBELE (86′ VIDAL). ALLENATORE: VALVERDE

MARCATORI: 9′ SARABIA (S), 41′ PIQUE (B), 79′ DEMBELE (B)

AMMONITI: BUSQUETS, TER STEGEN, LENGLET (B), VAZQUEZ, MESA, ALEIX VIDAL (S)

STADIO: GRAN STADE DE TANGER

Fonte foto: Twitter Barcellona