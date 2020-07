Juventus – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Juventus – Lazio del 20 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del posticipo delle trentaquattresima giornata del campionato di Serie A

TORINO – Lunedì 20 luglio alle ore 21.45 andrà in scena Juventus – Lazio, match clou della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione bianconera che è reduce dallo spettacolare pareggio in casa del Sassuolo. I bianconeri non stanno vivendo un gran periodo di forma (due punti nelle ultime tre gare) ma sono in testa alla classifica con 6 punti di vantaggio sull’Inter. Dall’altra parte ci sono i capitolini che stanno attraversando un momento di grande difficoltà: la squadra di Inzaghi viene dal pareggio esterno contro l’Udinese ed in classifica occupa la quarta posizione con 69 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

JUVENTUS-LAZIO IN DIRETTA Lunedì 20 luglio alle ore 20.45 le formazioni ufficiali, dalle 21.45 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – I bianconeri dovrebbero scendere in campo col classico 4-3-3 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo De Ligt e Bonucci. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Rabiot e Matuidi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo.

QUI LAZIO – Scelte quasi obbligate per Inzaghi che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Strakosha tra i pali, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Vavro e Acerbi. A centrocampo Parolo in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Jony. In attacco tandem offensivo composto da Caicedo e Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Lazio, valevole per il posticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A e al numero 251 del satellite. Il match sarà visibile non solo in tv, ma anche in streaming: Sky mette infatti a disposizione degli abbonati l’applicazione gratuita SkyGo, facilmente utilizzabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. Un’ultima opzione per assistere in diretta a Juventus-Lazio è Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky che, acquistando uno dei pacchetti, consente di vedere anche le partite di Serie A.

Le probabili formazioni di Juventus – Lazio

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Allianz Stadium