Juventus Next Gen eliminata ai playoff: la Pianese vince 0-2 a Vinovo

Diretta Juventus Next Gen-Pianese di Mercoledì 6 maggio 2026: decidono Bertini e Colombo. Bianconeri fuori dopo una stagione positiva chiusa al quinto posto

ALESSANDRIA – Si ferma al secondo turno dei playoff di Serie C la corsa della Juventus Next Gen, sconfitta in casa per 0-2 da una Pianese cinica e determinata. Dopo un primo tempo equilibrato, gli ospiti colpiscono nel finale con Bertini e Colombo, conquistando la qualificazione e interrompendo la stagione dei bianconeri, protagonisti di un’annata di alto livello chiusa al quinto posto nel girone B.

Tabellino

JUVENTUS U23: Mangiapoco S., Savio F., Scaglia F., Gil J. (dal 37′ st Cerri L.), Pagnucco F., Macca F., Faticanti G., Puczka D. (dal 28′ st van Aarle S.), Anghele L. (dal 21′ st Oboavwoduo J.), Licina A., Guerra S. (dal 21′ st Deme S.). A disposizione: Amaradio L., Brugarello M., Cerri L., Deme S., Fuscaldo M., Grelaud J., Leone F., Mazur P., Oboavwoduo J., Owusu A., Scaglia S., van Aarle S., Verde F.

PIANESE: Filippis E., Masetti L., Gorelli M., Amey W., Martey C. (dal 15′ st Ongaro E.), Proietto F. (dal 15′ st Simeoni L.), Bertini M., Tirelli M., Coccia L. (dal 15′ st Ercolani L.), Ianesi S. (dal 1′ st Sodero A.), Fabrizi L. (dal 39′ st Colombo M.). A disposizione: Balde M., Colombo M., Ercolani L., Nespola M., Ongaro E., Simeoni L., Sodero A., Spinosa L., Xhani K., Zambuto A.

Reti: al 34′ st Bertini M. (Pianese) , al 45’+2 st Colombo M. (Pianese) .

Ammonizioni: al 17′ pt Macca F. (Juventus U23) al 37′ pt Martey C. (Pianese), al 12′ st Proietto F. (Pianese).

La presentazione del match

Mercoledì 6 maggio, alle ore 20, allo Stadio “Mocagatta” di Alessandria, andrà in scena Juventus Next Gen-Pianese, match valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 2025/2026.

La Juventus Next Gen si prepara alla sfida con la consapevolezza di avere tra le mani un’occasione importante. Dopo aver superato la Vis Pesaro grazie al 2-2 in casa, risultato sufficiente per via del miglior piazzamento in classifica, la squadra di Massimo Brambilla torna davanti al proprio pubblico per affrontare la Pianese dell’ex Alessandro Birindelli. Un incrocio che vale l’accesso alla fase nazionale e che i bianconeri potranno affrontare con un vantaggio concreto: per proseguire il cammino basterà una vittoria o anche un pareggio nei tempi regolamentari.

La Pianese arriva in Piemonte con un solo risultato possibile. Il pareggio contro la Ternana ha permesso ai toscani di avanzare al secondo turno, ma ora la squadra di Birindelli è chiamata a ribaltare il fattore campo e a inseguire una vittoria che tenga vivo il sogno playoff. Sesti nella regular season con 50 punti, i bianconeri di Piancastagnaio hanno costruito la loro identità su organizzazione, intensità e un gruppo che ha superato le aspettative iniziali. Lo stesso Birindelli ha parlato di “leggerezza” come chiave per affrontare una sfida che, sulla carta, li vede sfavoriti ma non rassegnati.

I precedenti stagionali raccontano una Juventus Next Gen capace di imporsi due volte, sempre per 1-0, senza mai concedere gol alla Pianese.

La sfida sarà diretta da Gabriele Sacchi di Macerata, con Spatrisano e Granata come assistenti, Iacobellis quarto ufficiale, Rutella al VAR e Gianquinto all’AVAR.

COME ARRIVA LA JUVENTUS NEXT GEN – Brambilla dovrebbe confermare la formazione vista contro la Vis Pesaro, con Mangiapoco tra i pali e una linea difensiva composta da Savio, Scaglia e Gil Puche. Sulle corsie laterali spazio a Deme e Puczka, mentre in mezzo dovrebbero esserci Macca e Faticanti. Sulla trequarti agiranno Anghelè e Licina, a supporto dell’unica punta Guerra.

COME ARRIVA LA PIANESE – Birindelli sembra orientato a riproporre l’undici che ha convinto nelle ultime uscite. Davanti a Filippis, la difesa a tre dovrebbe essere formata da Masetti, Gorelli e Amey. A centrocampo spazio a un folto quintetto: Coccia e Martey presidieranno le corsie esterne, mentre nel cuore della mediana agiranno Proietto, Tirelli e Bertini. In attacco la coppia Fabrizi‑Ongaro.

Le probabili formazioni

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Scaglia F., Gil Puche; Deme, Macca, Faticanti, Puczka; Anghelè, Licina; Guerra. Allenatore: Brambilla.

PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Amey; Coccia, Proietto, Tirelli, Bertini, Martey; Fabrizi, Ongaro. Allenatore: Birindelli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara sarà trasmessa su SkySport in diretta televisiva e in streaming su Now TV.