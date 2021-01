Supercoppa femminile, Juventus – Roma: diretta live e risultato

La partita Juventus – Roma di Mercoledì 6 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per le semifinali della Supercoppa Femminile

CHIAVARI – Mercoledì 6 gennaio 2021, alle ore 12:30 la Roma farà visita alla Juventus per le semifinali della Supercoppa Femminile. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione la Juventus ha avuto la meglio con il risultato di 4-1. Sguardo agli ultimi cinque incontri disputati dove la Juventus ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte realizzando 12 gol e subendone 9. La Roma ha ottenuto invece 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 9 reti e subendone 8. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Dalle ore 12:30 ci sarà infatti la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori.

Le probabili formazioni di Juventus – Roma

La Juventus potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Giuliani in porta e difesa composta dalla coppia centrale Salvai-Gama e da Lundorf e Boattin ai lati. A centrocampo Caruso, Galli e Rosucci. Tridente offensivo composto da Maria Alves, Girelli e Hurtig. Probabile modulo speculare per la Roma con Baldi tra i pali e retroguardia composta da Swaby e Pettenuzzo e sulle fasce Soffia e Bartoli. In mezzo al campo Andressa, Giugliano e Ciccotti. In attacco Bonfantini, Lazaro e Serturini

Juventus (4-3-3): Giuliani; Lundorf, Salvai, Gama, Boattin; Caruso, Galli, Rosucci; Maria Alves, Girelli, Hurtig.

Roma (4-3-3): Baldi; Soffia, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa, Giugliano, Ciccotti; Bonfantini, Lazaro, Serturini.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Juventus – Roma , valida per le semifinali della Supercoppa Femminile, si potrà seguire in diretta e in esclusiva su SKY SPORT UNO. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.