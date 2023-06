Juventus – Roma 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Roma di Domenica 4 giugno 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la finale della Coppa Italia Femminile

SALERNO – Domenica 4 giugno 2023 , alle ore 16:30 si gioca in campo neutro Juventus – Roma per la finale della Coppa Italia Femminile 2022/2023 . L’ultima volta che le sue squadre si sono incrociate la Juventus D ha avuto la meglio per 5-2 . Appuntamento allo stadio Stadio Arechi dove il match sarà sotto la direzione dell’arbitro Delrio . Le bianconere sono campionesse in carica e hanno vinto due volte questa competizione negli ultimi tre anni, nell’altra occasione trionfò proprio la squadra giallorossa che ottenne il primo titolo. Pronostico a favore della Roma D con i bookmakers che quotano la vittoria a 2 mentre il pareggio a 3.60 e la sconfitta a 2.80. Negli ultimi cinque match la Juventus D ha conseguito 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 14 gol e subendone 14 . Ha raggiunto la finale superando in serie Chievo Verona e Inter. La Roma D ha conseguito invece 3 vittorie, 1 pareggi e 1 sconfitte realizzando 11 reti e subendone 11 . Ha superato ai quarti di finale il Pomigliano e in semifinale il Milan.

Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 16:30 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI JUVENTUS – ROMA]

JUVENTUS D: Peyraud-Magnin P. (Portiere), Gama S., Sembrant L., Salvai C., Boattin L., Caruso A., Grosso J., Gunnarsdottir S., Bonansea B., Girelli C., Beerensteyn L.. A disposizione: Aprile R. (Portiere), Cantore S., Cernoia V., Duljan E., Junge-Pedersen S., Lenzini M., Nilden A., Nystrom P., Simon B. Allenatore: Montemurro J..



ROMA D: Ceasar C. (Portiere), Bartoli E., Wenninger C., Linari E., Di Guglielmo L., Giugliano M., Greggi G., Glionna B., Andressa, Haavi E., Giacinti V.. A disposizione: Ciccotti C., Cinotti N., Haug S., Kollmats B., Kramzar Z., Losada V., Minami M., Ohrstrom S. (Portiere), Serturini A. Allenatore: Spugna A..



Reti:

Peyraud-Magnin P. (Portiere), Gama S., Sembrant L., Salvai C., Boattin L., Caruso A., Grosso J., Gunnarsdottir S., Bonansea B., Girelli C., Beerensteyn L..Aprile R. (Portiere), Cantore S., Cernoia V., Duljan E., Junge-Pedersen S., Lenzini M., Nilden A., Nystrom P., Simon B.Montemurro J..Ceasar C. (Portiere), Bartoli E., Wenninger C., Linari E., Di Guglielmo L., Giugliano M., Greggi G., Glionna B., Andressa, Haavi E., Giacinti V..Ciccotti C., Cinotti N., Haug S., Kollmats B., Kramzar Z., Losada V., Minami M., Ohrstrom S. (Portiere), Serturini A.Spugna A..

Montemurro: “La squadra si è allenata molto bene in queste settimane”

«Affrontiamo di nuovo la Roma dopo averla sfidata in campionato una settimana fa? È una finale, è un’altra cosa. La squadra si è allenata molto bene in queste settimane, sento che l’atteggiamento è giusto. Siamo pronti, la pressione per noi è un privilegio. Vogliamo sempre dare il massimo per restare al top. Ogni finale ha le sue peculiarità. In queste partite, lo dico sempre, la differenza la fa saper gestire i momenti della gara. Chi gestirà meglio le situazioni della gara avrà la meglio».

Andressa Alves: “Dobbiamo sfruttare questa finale dopo la gara con il Milan”

“Sicuramente abbiamo festeggiato per lo scudetto, unico per la Roma, ma dopo quella settimana poi ci siamo messe con la testa giusta sulla finale contro la Juventus. È sempre difficile affrontare la Juve. E domani sarà dura. Secondo è una partita diversa, come ha detto anche il mister. Dobbiamo sfruttare questa finale dopo la gara con il Milan. La nostra squadra ha sempre avuto tanto rispetto per la Juventus. La Juventus in questi cinque anni ha vinto tanto. Ce lo avremo anche domani, di questo rispetto e faremo di tutto per portare la coppa a casa”.

Probabili formazioni di Juventus – Roma

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Greggi; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti.

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Gama, Lenzini, Salvai, Boattin; Caruso, Gunnarsdottir, Grosso; Bonansea, Girelli, Beerensteyn

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Juventus D – Roma D , valevole per la finale della Coppa Italia Femminile, sarà visibile in diretta tv su La 7 in chiaro. Mentre lo streaming è previsto su La7.it oltre che su Tim Vision e Juventus TV.