Serie A, Juventus – Sassuolo: le formazioni ufficiali

Sarri ritrova Alex Sandro e Bernardeschi e potrebbe optare per Ronaldo con Higuain in avanti. Diversi ballottaggi a centrocampo per De Zerbi. Si gioca alle 12.30 del 1° dicembre 2019

TORINO – Lunch match oggi, 1° dicembre 2019 tra Juventus e Sassuolo. Dalle 12.30 seguiremo il match in tempo reale con la nostra webcronaca. Quali sono i giocatori che scenderanno in campo lo scopriremo intorno alle 11.40 con le formazioni ufficiali scelte dai mister delle due compagini. Sarà Federico La Penna della sezione di Roma l’arbitro dell’incontro coadiuvato dagli assistenti di Vuolo e Colarossi. Il quarto uomo sarà Sacchi, con Nasca al VAR e Schenone AVAR. Out Douglas Costa Sarri può recupera Alex Sandro e Bernardeschi con quest’ultimo favorito sulla trequarti a Ramsey. In avanti rientra Ronaldo e possibile tandem offensivo con Higuain per lasciare a riposo Dybala. Diversi dubbi in casa De Zerbi con più giocatori a contendersi una maglia a centrocampo: sulla mediana Duncan e Magnanelli favoriti su Obiang o Bourabia mentre in avanti dovrebbe esserci Djuricic con Caputo e Boga.

Le squadre vengono da due momenti differenti: i bianconeri hanno colto il successo in extremis contro l’Atalanta nell’ultima di campionato e chiuso in prima posizione il girone di Champions League grazie all’1-0 inflitto all’Atletico Madrid, il Sassuolo invece viene dalla sconfitta nel finale contro la Lazio in casa. Nell’ultimo precedente i bianconeri si imposero per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo (autore di una doppietta) e Babacar. La stagione prima maturà il miglior scarto a favore dei campioni d’Italia in carica con un roboante 7-0 con le firme di Alex Sandro, Khedira, Pjanic e Higuain con quest’ultimo autore di una tripletta. Dunque anche i precedenti in casa della Juve sono nettamente a loro favore con un totale di 18 reti realizzate contro le 2 subite.

Le formazioni ufficiali di Juventus – Sassuolo

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri [ufficiali dalle ore 11.40]

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Peluso; Locatelli, Obiang, Duncan; Djuricic, Caputo, Boga. Allenatore: De Zerbi [ufficiali dalle ore 11.40]