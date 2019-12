Parte con Juventus – Sassuolo in ricco appuntamento di domenica 1° dicembre 2019 dedicato ai risultati delle partite in tempo reale. Tante sfide da seguire in Europa e i match già disputati nel Mondo

Domenica 1° dicembre 2019 ricca di incontri da seguire assieme con la consueta rubrica dedicata ai risultati in tempo reale. Prima di sfogliare il quadro odierno con tanti match tra Serie A e B (apre Juventus – Sassuolo alle 12.30) e quelli dedicati ai principali campionati europei andiamo nel dettaglio a vedere chi ha già giocato. Ricordiamo che di seguito trovate anche un riepilogo con tutti gli approfondimenti live del giorno e consigli utili per pronostici e scommesse. Partiamo come si consueto con la Superliga argentina dove il River Plate passa 3-2 in casa di Newells Old Boys. Gara che si mette subito bene per i padroni di casa in gol al 31′ e 36′ con Lema e Leal ma gli ospiti prima restano a galla con la marcatura di Fernandez al 39′ quindi nella ripresa sferrano due colpi micidiali al 20′ con Borre e sei minuti più tardi con Scocco. Un risultato che consente al River di portarsi a meno 2 da Boca Juniors e Argentinos Jrs ma con una gara ancora da disputare.

In Ecuador 3-1 esterno di LDU Quito sull’Aucas mentre in Costa Rica 3-0 casalingo dell’Alajuelense sul San Carlos. In Messico vittorie in trasferta per Monarcas (2-1 su Leon) e Necaxa (3-2 sul Queretaro). In Honduras 2-0 dell’Olimpia sul Motagua e pareggio per 2-2 tra UPNFM e Marathon. In Asia per i Southeast Asian Games 3-0 del Laos sul Brunei e della Thailandia su Singapore. In A-League vince il Sydney FC 2-0 in casa del Western United e 2-1 del Wellington Phoenix sull’Adelaide United.

FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



09:00



Tailandia - Singapore 3-0

Laos - Brunei 3-0



13:00 Vietnam - Indonesia



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo A



22:00 Peru - Venezuela



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo B



00:30 Cile - Paraguay



Argentina > Primera División 2019/2020



01:45 Newell's Old Boys - River Plate 2-3



21:10 San Lorenzo - Patronato de Paraná



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



21:00



Deportivo Morón - Estudiantes de Río Cuarto

Barracas Central - Nueva Chicago



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B



22:00 Instituto de Córdoba - Almagro



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



01:00 Güemes de Santiago del Estero - Chaco For Ever 3-0



21:00 San Martín de Formosa - Unión de Sunchales



21:15 Juventud Unida de Gualeguaychú - Gimnasia de Concepción del Uruguay



21:30 Defensores de Pronunciamiento - Boca Unidos



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



21:00



Huracán de Las Heras - Sol de Mayo de Viedma

Olimpo de Bahía Blanca - Desamparados de San Juan

Deportivo Madryn - Juventud Unida Universitario

Peñarol de Chimbas - Camioneros



22:00 Ferro Carril Oeste de General Pico - Villa Mitre de Bahía Blanca



Bielorussia > Cempionat 2019



12:00



Energetik-BGU Minsk - Dnyapro Mogilev 1-0 *

Torpedo-BelAZ Zhodino - BATE Borisov 1-1 *

Dinamo Minsk - Dinamo Brest 0-0 *

FK Vitebsk - FK Slaviya Mozyr 0-0 *

FK Isloch Minsk - FK Minsk 0-0 *

Shakhter Soligorsk - FK Gorodeya 1-0 *

FK Gomel - Torpedo Minsk 3-0

FK Slutsk - Neman Grodno 1-0 *



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



20:00



Sport Boys Warnes - Aurora

Nacional Potosí - The Strongest



21:00 Bolívar - Always Ready



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2019/2020



13:00



Čelik Zenica - Borac Banja Luka

Radnik Bijeljina - Velež Mostar



16:00 Široki Brijeg - Zvijezda 09 Bijeljina



Brasile > Série A 2019



20:00



Palmeiras - Flamengo RJ

Avaí FC - Fluminense RJ

Goiás - Fortaleza



22:00



Atlético Mineiro - Corinthians SP

CSA - EC Bahia



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020



11:00 Lokomotiv Plovdiv - Arda Kardzhali 0-0 *



13:30 Vitosha Bistritsa - FC Dunav Ruse



17:00 CSKA Sofia - PFC Ludogorets Razgrad



Cile > Primera División 2019







Audax Italiano - Everton

Coquimbo Unido - Huachipato

Curicó Unido - Unión La Calera

Iquique - Colo-Colo

Palestino - Antofagasta

Universidad de Chile - O'Higgins

Universidad de Concepción - Cobresal

Unión Española - Universidad Católica



Cina > Super League 2019



08:00



Beijing Guoan - Shandong Luneng 3-2

Dalian Yifang FC - Beijing Renhe FC 2-0

Guangzhou Evergrande - Shanghai Shenhua 3-0

Henan Jianye - Guangzhou R&F 1-0

Jiāngsū Sūníng - Tianjin Tianhai 2-0

Shanghai SIPG - Shenzhen FC 6-0

Tianjin Teda - Chongqing Lifan 2-0

Wuhan Zall FC - Hebei China Fortune FC 1-2



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Semifinali



01:00 LD Alajuelense - AD San Carlos 3-0



Croazia > 1. HNL 2019/2020



17:30 Hajduk Split - HNK Rijeka



Croazia > 2. HNL 2019/2020



13:30



NK Croatia Zmijavci - HNK Cibalia

NK Rudeš - Dinamo Zagreb II



Danimarca > Superliga 2019/2020



11:45 FC Copenaghen - Brøndby IF 1-1 *



12:00 Randers FC - SønderjyskE 1-0 *



14:00 AC Horsens - Odense BK



16:00 Esbjerg fB - Aarhus GF



18:00 Aalborg BK - Hobro IK



Ecuador > Serie A 2019 Playoffs > Semifinali



01:00 Aucas - LDU Quito 1-3



21:30 Macará - Delfín SC



El Salvador > Primera División 2019/2020 Apertura



22:00



Jocoro FC - Chalatenango

Santa Tecla FC - Once Municipal

Municipal Limeño - FAS

Alianza - El Vencedor

Águila - Isidro Metapán

Sonsonate FC - Independiente San Vincente



Francia > Ligue 1 2019/2020



15:00 FC Nantes - Toulouse FC



17:00 Stade Rennes - AS Saint-Étienne



21:00 AS Monaco - Paris Saint-Germain



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



14:30



US Quevilly-Rouen - C' Chartres Football

Lille OSC - Amiens SC

US Boulogne - JA Drancy

Entente Feignies Aulnoye - Évreux FC 27

Le Havre AC - Paris Saint-Germain

SM Caen - Valenciennes FC



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020



14:30



Olympique Lyon - AJ Auxerre

RC Strasbourg - FC Sochaux

Paris FC - US Torcy

Dijon FCO - SAS Épinal

FC Metz - FC Montceau

FC Bourg-Péronnas - Le Puy Foot 43



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020



11:00



Trélissac FC - US Concarneau

Stade Laval - Stade Rennes

Aviron Bayonnais - Tours FC



14:30



Angers SCO - EA Guingamp

Girondins Bordeaux - Le Mans FC

Vannes OC - Chamois Niortais

LB Châteauroux - FC Nantes



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



14:30



Montpellier HSC - OGC Nice

FC Istres - Sporting Club de Toulon

US Colomiers - Toulouse FC

Nîmes Olympique - Castelnau Le Crès FC



16:00 AS Cannes - SC Bastia



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30 Bor. Mönchengladbach - Friburgo



18:00 Wolfsburg - Werder Bremen



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:30



1. FC Heidenheim 1846 - SpVgg Greuther Fürth

SV Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld

SV Sandhausen - Stoccarda



Germania > 3. Liga 2019/2020



13:00 FC Ingolstadt 04 - SV Meppen



14:00 SpVgg Unterhaching - TSV 1860 München



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



14:00



1899 Hoffenheim - Turbine Potsdam

SC Sand - 1. FC Köln

Bayern München - SGS Essen

SC Freiburg - 1. FFC Frankfurt



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2019/2020



11:00



Turbine Potsdam II - 1899 Hoffenheim II

Arminia Bielefeld - 1. FC Saarbrücken

SV Meppen - Bayern München II

FC Ingolstadt 04 - SG 99 Andernach



14:00



BV Cloppenburg - VfL Wolfsburg II

Werder Bremen - FSV Gütersloh 2009

1. FFC Frankfurt II - Bor. Mönchengladbach



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00 Werder Bremen - RB Leipzig



12:00 Hannover 96 - Niendorfer TSV



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020



11:00



Rot-Weiß Oberhausen - Bor. Mönchengladbach

Fortuna Düsseldorf - Alemannia Aachen

Borussia Dortmund - VfL Bochum

FC Schalke 04 - 1. FC Köln

Viktoria Köln - MSV Duisburg



13:00 Preußen Münster - Wuppertaler SV



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00 Karlsruher SC - Bayern München



12:00 Kickers Offenbach - SC Freiburg



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00 1. FC Union Berlin - Werder Bremen



11:30 VfL Wolfsburg - Hannover 96



Germania > Primavera B Bundesliga West 2019/2020



11:00 SV Lippstadt 08 - FC Schalke 04



13:00 VfL Bochum - FC Hennef 05



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00 SV Darmstadt 98 - SV Wehen Wiesbaden



12:00 FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth



13:30 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart



14:00 1. FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim



Giappone > Japan Football League 2019



05:00



Honda FC - Tegevajaro Miyazaki

FC Osaka - Suzuka Unlimited

Sony Sendai - MIO Biwako Shiga

FC Imabari - ReinMeer Aomori

Tokyo Musashino City FC - Verspah Oita

Nara Club - Maruyasu Okazaki

Honda Lock - Veertien Mie

Ryutsu Keizai Dragons - Matsue City FC



Grecia > Super League 2019/2020



14:00 Panathinaikos - Asteras Tripolis



16:15



Skoda Xanthi - Atromitos

Aris Saloniki - Lamia



18:30 Olympiakos Piräus - PAOK Saloniki



Grecia > Super League 2 2019/2020



14:00



Doxa Dramas FC - Levadiakos

AE Karaiskakis - Apollon Pontou



18:30 PAS Giannina - Platanias Chanion



Indonesia > Liga 1 2019



09:30 Arema Cronus FC - Kalteng Putra FC 1-1



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 2. Giornata



15:00



Blackpool FC - Maidstone United

Coventry City - Ipswich Town

Exeter City - Hartlepool United

Gillingham FC - Doncaster Rovers

Rochdale AFC - Boston United

Peterborough United - Dover Athletic

Crawley Town - Fleetwood Town

Northampton Town - Notts County

Bristol Rovers - Plymouth Argyle



16:00 Tranmere Rovers - Chichester City FC



Italia > Serie A 2019/2020



12:30 Juventus - Sassuolo



15:00



Inter - SPAL

Lazio - Udinese

Parma - Milan



18:00 Napoli - Bologna



20:45 Verona - Roma



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Trapani - Chievo Verona

Virtus Entella - SS Juve Stabia



21:00 Perugia - Pescara



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



Alessandria - Robur Siena

Novara - Pianese

Olbia - Monza

Pontedera - Pergolettese



17:30



Carrarese - Pro Vercelli

Giana Erminio - AlbinoLeffe

Gozzano - Calcio Lecco 1912

Pistoiese - Arezzo

Renate - Aurora Pro Patria



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:00



Carpi - Triestina

Gubbio - Calcio Padova

Modena - Vis Pesaro

Südtirol - Vicenza



17:30



Fano - Fermana FC

FeralpiSalò - Cesena

Imolese - Sambenedettese

Reggiana - Piacenza



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



12:30 Monopoli - Virtus Francavilla



15:00



Catanzaro - Ternana

Cavese - Bisceglie

Rende - Bari

Rieti - Catania

Teramo - Reggina



17:30



Casertana - Paganese

ASD Sicula Leonzio - Vibonese

Viterbese - Avellino



20:00 Potenza - AZ Picerno



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30



Caravaggio - Seregno

Castellanzese - Brusaporto

Folgore Caratese - Virtus Bolzano

Inveruno - Villa d'Almè

Legnano - Virtus Bergamo

US Levico Terme - GS Arconatese 1926

Milano City FC - Dro

NibionnOggiono - SS Tritium 1908

Pontisola - Pro Sesto

US Scanzorosciate - Sondrio



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30



ASD Pineto Calcio - Montegiorgio Calcio

Avezzano Calcio - Real Giulianova

Campobasso - US Recanatese

Jesina Calcio - Atletico Terme Fiuggi

Porto Sant'Elpidio - Matelica

SN Notaresco - Chieti

Tolentino - AC Cattolica Calcio

Vastese Calcio - Olympia Agnonese

Vastogirardi - AC Sangiustese



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



10:00 Chievo Verona - Inter



14:30 Napoli - Cagliari



Kosovo > Superliga 2019/2020



12:55



KF Gjilani - Prishtina KF

KF Llapi - KF Flamurtari

KF Trepça'89 - Drita Gjilan



Messico > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Quarti di finale



02:00 Club León - Monarcas Morelia 1-2



04:05 Gallos Blancos - Club Necaxa 2-3



Nigeria > Professional League 2019/2020







Lobi Stars - Enugu Rangers rinv.

MFM FC - Enyimba Aba rinv.



16:00



Plateau United - Kano Pillars

Jigawa Golden Stars - Ifeanyi Uba

Akwa Starlets - Warri Wolves

Rivers United FC - Abia Warriors FC

Adamawa United FC - Katsina United

Sunshine Stars - Akwa United

Nasarawa United FC - Delta Force FC



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



14:30 De Graafschap - Go Ahead Eagles



Paraguay > Primera División 2019 Clausura



00:00 Deportivo Santaní - River Plate 0-1



22:00 Guaraní - Sol de América



Peru > Primera División 2019 Playoffs > Semifinali



21:30 Alianza Lima - Sporting Cristal



Peru > Copa Perú 2019 > Finale



19:30 Chavelines Juniors - Sport Estrella



21:30 Carlos Stein - Llacuabamba



Polonia > I Liga 2019/2020



12:40 Radomiak Radom - GKS Bełchatów



13:30 Warta Poznań - Wigry Suwałki



15:00 Odra Opole - GKS Tychy '71



19:30 Chrobry Głogów - Miedź Legnica



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:15 Casa Pia - CD Nacional 0-0 *



16:00



SL Benfica B - CD Mafra

FC Porto B - CD Cova Piedade



Russia > Premier Liga 2019/2020



PFC Sochi - FK Orenburg rinv.



14:30 Lokomotiv Moskva - Dinamo Mosca



17:00 Zenit St. Petersburg - Spartak Moskva



Spagna > Primera División 2019/2020



12:00 Sevilla FC - CD Leganés 0-0 *



14:00 Athletic Bilbao - Granada CF



16:00 Espanyol Barcelona - CA Osasuna



18:30 Getafe CF - Levante UD



21:00 Atlético Madrid - FC Barcelona



Spagna > Segunda División 2019/2020



12:00 CF Fuenlabrada - Cádiz CF 0-0 *



16:00 Real Oviedo - Rayo Vallecano



18:00



Elche CF - Racing Santander

CD Lugo - Deportivo La Coruña



20:00 Extremadura UD - UD Las Palmas



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



12:00



Atlético Baleares - Celta Vigo B

UD Ibiza - UD Melilla

Sporting Gijón B - Las Rozas CF

Coruxo FC - Peña Deportiva

UD SS Reyes - UD Las Palmas B

CF Internacional - Rayo Majadahonda



17:00



Racing Ferrol - Marino de Luanco

Pontevedra CF - UP Langreo



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



12:00



CD Tudelano - Haro Deportivo

Real Valladolid B - CD Leonesa



17:00



Burgos CF - Unionistas CF

UD Logroñés - CD Guijuelo

Real Unión - SD Leioa

Salamanca CF UDS - CD Calahorra



18:30 Athletic Bilbao B - CD Izarra



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



12:00



AE Prat - Gimnàstic

CD Ebro - UE Cornellà

FC Andorra - Lleida Esportiu

UE Llagostera - Valencia CF B



18:00



Villarreal CF B - CF Badalona

FC Barcelona B - CD Castellón

Hércules CF - UE Olot



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



11:00 Recreativo Granada - Yeclano Deportivo



12:00



Recreativo Huelva - CD Badajoz

RB Linense - Cádiz CF B

Don Benito - Córdoba CF

UCAM Murcia CF - Talavera CF



16:30



Marbella FC - Sevilla Atlético

Atlético Sanluqueño CF - Algeciras CF



17:00 Mérida AD - San Fernando CD



18:00 FC Cartagena - CP Villarrobledo



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



11:45 Deportivo de La Coruña - Sevilla FC



13:00 UDG Tenerife Sur - CD Tacón



16:30 Madrid CFF - Levante UD



18:30 Real Sociedad - Rayo Vallecano



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30



AmaZulu FC - Maritzburg United

Chippa United - Baroka FC



Svizzera > Super League 2019/2020



16:00



FC Basilea - BSC Young Boys

FC Lugano - Servette Genève

FC Luzern - FC St.Gallen



Turchia > SüperLig 2019/2020



12:00 Gaziantep FK - Denizlispor 0-0 *



14:30 İstanbul Başakşehir F.K. - Antalyaspor



17:00 Trabzonspor - Galatasaray



Uruguay > Primera División 2019 Clausura



21:00



Boston River - Danubio rinv.

Defensor Sporting - Progreso rinv.

Juventud - Nacional rinv.

Liverpool - River Plate rinv.

Peñarol - Cerro Largo rinv.

Racing - Plaza Colonia rinv.

Rampla Juniors - Fénix rinv.

Montevideo Wanderers - Cerro rinv.