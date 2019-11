I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica sono dedicati integralmente alla quattordicesima giornata del campionato di Serie A

Dopo gli anticipi, domenica 1° dicembre si gioca la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Juventus-Sassuolo 1 (ore 12.30)

La Juventus proviene dalla vittoria in trasferta sul campo dell’Atalanta ed è in testa alla classifica con 35 punti. Ventidue lunghezze in meno per il Sassuolo, che dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio è quattordicesimo.

Inter-Spal 1 (ore 15)

L’Inter proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Torino e in classifica è seconda con 34 punti, a -1 dalla capolista Juventus. Nove lunghezze per la Spal, che dopo il pareggio casalingo contro il Genoa è penultima.

Parma-Milan 2 (ore 15)

Il Parma proviene dal pareggio ottenuto a Bologna e in classifica è ottavo con 18 punti. Quattro lungezze in meno per il Milan, che dopo il pareggio caalingo contro il Napoli è dodicesimo.

Lazio-Udinese 1 (1,32)

La Lazio proviene dalla vittoria ottenuta sul campo del Sassuolo e in classifica è terza con 27 punti. Tredici lunghezze in meno per l’Udinese, che dopo aver perso a Marassi contro la Sampdoria è tredicesima.

Napoli-Bologna over 2,5 (ore 18)

Il Napoli proviene dal pareggio a San Siro contro il Milan e in classifica è settimo con 20 punti. Sette lunghezze in meno per il Bologna, che dopo il pareggio casalingo contro il Parma è quindicesimo.

Hellas Verona-Roma 2 (ore 20.45)

Posticipo serale. Il Verona proviene dalla vittoria casalinga contro la Fiorentina e in classifica è nono con 18 punti. Sette lunghezze in più per la Roma, che dopo la vittoria casalinga contro il Brescia è al quinto posto.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 1° dicembre 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 125 euro