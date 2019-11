In Serie A tre anticipi, cinque gare in B. Si gioca anche nei campionati di Spagna, Inghilterra, Germania, Francia sabato 30 novembre 2019

Ricca giornata di calcio sabato 30 novembre con l’Europa che presenta diversi incontri nei suoi campionati principali dalla Spagna alla Francia, Inghilterra, Germania e naturalmente Italia. Nel nostro paese previsti 3 anticipi di Serie A tutti con webcronaca così come per la B dove saranno presenti aggiornamenti in tempo reale. Prima si sfogliare il cartellone completo con i risultati live del giorno andiamo a vedere chi ha già giocato.

Partiamo dall’Argentina con la Superliga e il pari tra Racing Club e Defensa y Justicia. Gara che si sblocca dopo appena tre minuti con Alisesa ma pareggio immediato al 12′ su rigore di Cvitanich. In classifica, in attesa che si conclude al 15ma giornata conducono il Boca Juniors e gli Argentinos Jrs con 28 punti seguiti da Racing Club con 26 e Lanus 25. In Messico per l’Ascenso 3-1 esterno dell’Alebrijes Oaxaca sullo Zacatepec mentre nel campionato indiano pareggio senza reti tra Aizawl e Mohun Bagan. Nell’A-League australiana infine successi entrambi per 2-0 del Brisbane Roar sul Central Coast Mariners e del Newcastle Jets sul WS Wanderers. In attesa che si conclude la settima giornata Melborne City conserva la vetta con 16 punti seguita dal Sydney FC a 15 ma con una gara in meno.

FIFA > Amichevoli 2019 > Novembre



18:00 Bahrain - Arabia Saudita



FIFA > U16 Amichevoli 2019 > Novembre



12:00



Turchia - Portogallo

Danimarca - Belgio



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo A



00:30 Bolivia - Venezuela 0-2



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo B



22:00 Argentina - Ecuador



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo A



14:00 TP Mazembe - Zamalek



17:00 CD 1º de Agosto - ZESCO United



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo C



17:00 USM Alger - Wydad AC



20:00 Mamelodi Sundowns - CA Petróleos Luanda



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo D



20:00 Raja Casablanca - Espérance de Tunis



AFC > U19 Championship Qual. 2019 > Gruppo A



13:00 Kuwait - Palestina



16:00 Oman - Iraq



Argentina > Primera División 2019/2020



01:10 Racing Club - Defensa y Justicia 1-1



21:35 Estudiantes - Atlético Tucumán



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B



01:10 Gimnasia de Jujuy - Sarmiento de Junín 1-3



21:00 All Boys - Riestra



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



20:00



Real Potosí - Guabirá

Always Ready - Aurora



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2019/2020



13:00 Sloboda Tuzla - FK Tuzla City 1-0 *



16:00



FK Sarajevo - Željezničar Sarajevo

Zrinjski Mostar - FK Mladost Doboj-Kakanj



Brasile > Série B 2019



01:30 Oeste - SP - Criciúma - SC 1-2



20:30



Bragantino - SP - CR Brasil - AL

Atlético Goianiense - Sport - PE

Londrina - PR - Guarani - SP

Figueirense - Operário Ferroviário - PR

América - MG - São Bento

Vitória - BA - Coritiba FC

Cuiabá - MT - Vila Nova - GO



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020



11:30 Cherno More Varna - FK Botev Vratsa 4-1



14:00 Tsarsko Selo Sofia - Botev Plovdiv



16:30 PFC Beroe - Levski Sofia



Cile > Primera División 2019







Everton - O'Higgins rinv.

Audax Italiano - Universidad de Concepción rinv.

Colo-Colo - Unión La Calera rinv.

Coquimbo Unido - Cobresal rinv.

Curicó Unido - Universidad de Chile rinv.

Palestino - Iquique rinv.

Universidad Católica - Huachipato rinv.

Unión Española - Antofagasta rinv.



Croazia > 1. HNL 2019/2020



15:00 NK Varaždin ŠN - NK Osijek



17:30 NK Istra 1961 - Dinamo Zagabria



Croazia > 2. HNL 2019/2020



13:00 NK Orijent Rijeka - NK Solin



13:30



Hrvatski Dragovoljac - NK Sesvete

NK Dubrava - NK Kustošija

NK Osijek II - NK Međimurje



El Salvador > Primera División 2019/2020 Apertura



22:00



Jocoro FC - Chalatenango

Santa Tecla FC - Once Municipal

Municipal Limeño - FAS

Alianza - El Vencedor

Águila - Isidro Metapán

Sonsonate FC - Independiente San Vincente



Francia > Ligue 1 2019/2020



17:30 RC Strasbourg - Olympique Lyon



20:00



Montpellier HSC - Amiens SC

OGC Nice - Angers SCO

Nîmes Olympique - FC Metz

Lille OSC - Dijon FCO

Stade Reims - Girondins Bordeaux



Francia > Ligue 2 2019/2020



14:30 FC Sochaux - ESTAC Troyes



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020



14:30 FC Mulhouse - Lille OSC (CFA)



16:00 RC Lens (CFA) - SC Bastia



17:00



Stade Reims (CFA) - FCSR Haguenau

SC Schiltigheim - Sainte-Geneviève-des-Bois

SAS Épinal - JA Drancy

Olympique Saint-Quentin - ASM Belfort



18:00



AF Bobigny - US Lusitanos

IC Croix - CS Sedan



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020



14:30 FC Mantois - FC Gobelins



18:00



Angers SCO II - USM Oissel

US Fleury-Mérogis - AS Poissy

US Granvillaise - FC Lorient (CFA)

EA Guingamp (CFA) - C' Chartres Football

FC Rouen - Stade Briochin

US Saint-Malo - Entente SSG



18:30 Vannes OC - AS Vitré



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020



18:00



US Colomiers - Stade Bordelais

Vendée Les Herbiers - Angoulême CFC

Montpellier HSC (CFA) - Blois Foot 41

SO Romorantin - Bourges Foot

FC Sète - AS Saint-Étienne (CFA)

Trélissac FC - FC Nantes (CFA)



20:00 FC Chamalières - St-Pryvé St-Hilaire



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020



16:00 Olympique Lyon (CFA) - Olympique Marseille (CFA)



18:00



Fréjus-St. Raphaël FC - US Endoume

RC Grasse - Nîmes Olympique (CFA)

Louhans-Cuiseaux - Hyères FC

FC Martigues - AS Monaco (CFA)

Monts d'Or Azergues Foot - Jura Sud

Moulins Yzeure Foot - Marignane Gignac

AS Saint-Priest - FC Annecy



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



14:30 US Orléans - RC Lens



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020



18:00 ESTAC Troyes - ASPTT Dijon



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



11:00 AC Ajaccio - AS Saint-Étienne



18:00 AS Porto Vecchio - AS Monaco



Galles > Premier League 2019/2020



15:30



Airbus UK - The New Saints

Barry Town United - Newtown AFC

Carmarthen Town - Bala Town

Penybont FC - Connah's Quay Nomads



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30



Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf

Hertha Berlino - Borussia Dortmund

Colonia - Augsburg

Paderborn - RB Leipzig



18:30 Bayern Monaco - Bayer Leverkusen



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:00



1. FC Nürnberg - SV Wehen Wiesbaden 0-1 *

FC St. Pauli - Hannover 96 0-1 *

VfL Bochum - Erzgebirge Aue 0-0 *

Dynamo Dresden - Holstein Kiel 0-1 *



Germania > 3. Liga 2019/2020



14:00



Chemnitzer FC - KFC Uerdingen 05

Preußen Münster - Waldhof Mannheim

SG Sonnenhof Großaspach - 1. FC Magdeburg

Hallescher FC - MSV Duisburg

Viktoria Köln - 1. FC Kaiserslautern

Hansa Rostock - Würzburger Kickers



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



13:00 MSV Duisburg - FF USV Jena 0-0 *



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00



Chemnitzer FC - Holstein Kiel 0-4

FC St. Pauli - Dynamo Dresden 1-3



12:00



Energie Cottbus - 1. FC Union Berlin

VfL Wolfsburg - Hertha BSC



13:00 1. FC Magdeburg - Hamburger SV



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020



13:00 Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Heidenheim 1846 2-1



13:00



FC Augsburg - SSV Ulm 1846

Eintracht Frankfurt - SpVgg Greuther Fürth

FC Ingolstadt 04 - VfB Stuttgart

1. FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00



Dynamo Dresden - Eintracht Braunschweig

RB Leipzig - FC St. Pauli

Hamburger SV - FC Carl Zeiss Jena



13:00



Energie Cottbus - Chemnitzer FC

Hertha BSC - Hallescher FC



Germania > Primavera B Bundesliga West 2019/2020



11:00



Bor. Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf

1. FC Köln - Alemannia Aachen

SG Unterrath 12/24 - Bayer Leverkusen



13:15 Arminia Bielefeld - Wuppertaler SV



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00 Bayern München - Eintracht Frankfurt



13:00 Stuttgarter Kickers - SC Freiburg



14:00 Karlsruher SC - SpVgg Unterhaching



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



16:00 Manchester 62 FC - Mons Calpe S.C.



18:15 St. Joseph's FC - Europa Point FC



Grecia > Super League 2019/2020



16:15



AE Larisa - Volos NFC

Panionios GSS - Panetolikos



18:30 OFI Heraklion - AEK Athen



Grecia > Super League 2 2019/2020



14:00 Chania Kissamikos - Apollon Larisa



Inghilterra > Championship 2019/2020



13:30 Charlton Athletic - Sheffield Wednesday 0-0 *



16:00



Barnsley FC - Hull City

Birmingham City - Millwall FC

Brentford FC - Luton Town

Bristol City - Huddersfield Town

Derby County - Queens Park Rangers

Leeds United - Middlesbrough FC

Nottingham Forest - Cardiff City

Stoke City - Blackburn Rovers

Wigan Athletic - Reading FC



Inghilterra > National League 2019/2020







AFC Fylde - Notts County rinv.

Halifax Town - Dover Athletic rinv.

Hartlepool United - Eastleigh FC rinv.

Solihull Moors - Barnet FC rinv.



16:00



Aldershot Town - Chesterfield FC

Boreham Wood - Woking FC

Bromley FC - Yeovil Town

Chorley FC - Dagenham & Redbridge

Ebbsfleet United - Wrexham AFC

Maidenhead United - Barrow AFC

Sutton United - Harrogate Town

Torquay United - Stockport County



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 2. Giornata



16:00



Portsmouth FC - Altrincham FC

Shrewsbury Town - Mansfield Town

Kingstonian FC - AFC Fylde

Walsall FC - Oxford United

Forest Green Rovers - Carlisle United

Oldham Athletic - Burton Albion

Cheltenham Town - Port Vale FC



18:30 Eastleigh FC - Crewe Alexandra



Italia > Serie A 2019/2020



15:00 Brescia - Atalanta



18:00 Genoa - Torino



20:45 Fiorentina - Lecce



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Cremonese - Livorno

Crotone - Cittadella

Frosinone - Empoli

Unione Venezia - Benevento



18:00 Salernitana - Ascoli



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



20:45 Como - Juventus II



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



20:45 Arzignano - Virtus Verona



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



11:00 Fiorentina - Atalanta



13:00 Sampdoria - Juventus



14:30



Bologna - Genoa

Pescara - Empoli

Torino - Lazio



Kosovo > Superliga 2019/2020



13:00 FK Drenica - KF Ferizaj



Polonia > I Liga 2019/2020



12:40 FKS Stal Mielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 *



13:00 GKS Jastrzębie - OKS Stomil Olsztyn 1-0 *



16:00 Chojniczanka Chojnice - Olimpia Grudziądz



17:00 Sandecja Nowy Sącz - Puszcza Niepołomice



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:00 SC Farense - GD Chaves 0-0 *



16:00 UD Vilafranquense - Académica de Coimbra



18:15



GD Estoril - Leixões SC

Varzim SC - FC Penafiel



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00



Os Belenenses - SL Benfica

Portimonense SC - Académica de Coimbra

Sporting CP - CD Aves



16:00 Vitória Guimarães - CD Feirense



Russia > Premier Liga 2019/2020



12:00 Krylia Sovetov - FK Ufa 0-1 *



14:30 FK Rostov - FC Ural



17:00 Akhmat Grozny - Rubin Kazan



Spagna > Primera División 2019/2020



13:00 CD Alavés - Real Madrid 0-0 *



16:00 Real Sociedad - SD Eibar



18:30 RCD Mallorca - Real Betis



21:00 Valencia CF - Villarreal CF



Spagna > Segunda División 2019/2020



16:00



AD Alcorcón - SD Huesca

CD Mirandés - Sporting Gijón



18:00



SD Ponferradina - Albacete

CD Tenerife - UD Almería



21:00 Real Zaragoza - Girona FC



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



15:45 Real Oviedo B - Getafe CF B



17:00 Atlético Madrid B - Real Madrid Castilla



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



16:00 SD Amorebieta - Barakaldo CF



16:30 CA Osasuna B - CD Alavés B



18:00 Arenas de Getxo - Real Sociedad B



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



17:00



Orihuela CF - CF La Nucía

Levante UD B - Espanyol Barcelona B



18:00 CE Sabadell - SD Ejea



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



17:00 Villarrubia CF - Real Murcia



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



11:00 Espanyol Barcelona - Sporting de Huelva



15:30 Real Betis - Atlético Madrid



16:00 Valencia CF - FC Barcelona



17:30 Athletic Bilbao - EDF Logroño



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30 Polokwane City FC - Bloemfontein Celtic



17:00



Cape Town City FC - Highlands Park

Black Leopards - Golden Arrows



19:15 SuperSport United - Stellenbosch FC



Svizzera > Super League 2019/2020



19:00



Neuchâtel Xamax FCS - FC Zurigo

FC Sion - FC Thun



Turchia > SüperLig 2019/2020



13:00



Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor 2-1 *

Sivasspor - Kasımpaşa SK 2-0 *



15:30 Alanyaspor - MKE Ankaragücü



18:00 Göztepe - Fenerbahçe