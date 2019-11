Diretta Salernitana – Ascoli: risultato in tempo reale, tabellino

Diretta di Salernitana – Ascoli del 30 novembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 18

SALERNO – Sabato 30 novembre alle 18 si gioca Salernitana – Ascoli, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B; calcio di inizio previsto per le ore 18. I padroni di casa vengono da due sconfitte consecutive che l’hanno fatta scendere al decimo posto (a 18 punti), gli ospiti invece vengono da una vittoria in rimonta per 3-2 nei confronti del Cosenza e sono settimi in classifica a 20 punti. Ricordiamo che l’Ascoli giocherà il 3 dicembre contro il Genoa per il quarto turno di Coppa Italia, quindi sarà messa a dura prova la condizione fisica degli uomini di Paolo Zanetti.

Le probabili formazioni di Salernitana – Ascoli

Gian Piero Ventura è probabile che si affiderà al 3-4-1-2 con Sprocati trequartista dietro alle punte Bocalon e Rodriguez; nella difesa a 3 saranno invece schierati Mantovani, Schiavi e Bernardini. Per quanto riguarda l’Ascoli, Paolo Zanetti partirà probabilmente con il classico 4-3-3 affidandosi al solito Lanni in porta con l’ultima linea difensiva formata da Mogos, Padella, Gigliotti e Mignanelli; l’attacco sara quadi sicuramente guidato da Lores Varela, accompagnato da Rosseti e Baldini.

SALERNITANA (3-4-1-2): Adamonis; Mantovani, Schiavi, Bernardini; Di Roberto, Minala, Odjer, Vitale; Sprocati; Bocalon, Rodriguez.

ASCOLI (4-3-3): Lanni; Mogos, Padella, Gigliotti, Mignanelli; Carpani, Buzzegoli, D’Urso; Lores Varela, Rosseti, Baldini.

Dove seguire Salernitana – Ascoli

