Pagelle 14° giornata Serie A 2019-2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 14° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

BRESCIA – La quattordicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con la vittoria dell‘Atalanta sul campo del Brescia: doppietta di Pasalic e gol di Ilicic. Il Genoa perde in casa contro il Torino: gol decisivo di Bremer. Il Lecce la spunta in casa della Fiorentina grazie al gol di La Mantia. Gara un pò sottotono per i viola fischiati a fine partita e tre punti molto preziosi per i giallorossi (terzo successo esterno della stagione).

Domenica si giocano le altre sei gare. Il lunch match vede la capolista Juventus impegnata contro il Sassuolo. Alle 15 spazio a Inter-Spal, con i nerazzurri che scendono in campo conoscendo già il risultato della squadra di Sarri, Parma – Milan e Lazio-Udinese. Alle 18 al San Paolo il Napoli attende il Bologna. Posticipo serale sarà Hellas Verona – Roma, la quinta contro la nona in classifica. Lunedì il Monday Night sarà Cagliari – Sampdoria, con i rossoblù che cercheranno di confermari la sorpresa di queta prima parte di stagione.

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 1° dicembre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Dove e quando trovare le pagelle della quattordicesima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Sabato 30 novembre

15.00

Brescia-Atalanta (pagelle – tabellino)

18.00

Genoa-Torino (pagelle – tabellino)

20.45

Fiorentina-Lecce (pagelle – tabellino)

Domenica 1 dicembre

12.30

Juventus-Sassuolo (pagelle – tabellino)

15.00

Inter-Spal (pagelle – tabellino)

Parma-Milan (pagelle – tabellino)

Lazio-Udinese (pagelle – tabellino)

18.00

Napoli-Bologna (pagelle – tabellino)

20.45

Hellas Verona-Roma (pagelle – tabellino)

Lunedì 2 dicembre

20.45

Cagliari-Sampdoria (pagelle – tabellino)