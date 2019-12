Parma – Milan 0-1, il tabellino: decide Theo Hernandez nel finale

Il tabellino di Parma – Milan 0-1 il risultato finale: Theo Hernandez la decide all 88′ dopo una grande prestazione da parte del Milan. Delude Piatek ancora a secco di gol.

PARMA – Nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A il Milan trova 3 punti d’oro contro il Parma che ha subito per gran parte della partita l’ottima gestione palla dei rossoneri. Padroni di casa che si fanno vedere raramente in avanti con qualche fiammeggiata di Gervinho. Ottima prova di quasi tutti i giocatori del Milan, straordinario Conti in difesa, buon Bennacer a prestazione di e Bonaventura a centrocampo, e ottima partita di Suso e Calhanoglu, ma a decidere il match è Theo Hernandez al 88′. Delude ancora Piatek, a secco di gol, sostituito da un Leao entrato bene in campo.

Parma – Milan 0-1: il tabellino del match

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman (dal 71′ Cornelius), Barillà (dal 64′ Grassi); Gervinho (dal 87′ Sprocrati), Kucka, Kulusevski. A disposizione: Alastra, Colombi, Laurini, Dermaku, Pezzella, Camara, Grassi, Scozzarella, Sprocati, Cornelius. Allenatore: D’Aversa.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Kessie (dal 71′ krunic), Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek (dal 64′ Leao), Bonaventura. A disposizione: A. Donnarumma, Reina, Calabria, Gabbia, Rodríguez, Biglia, Krunic, Borini, Castillejo, Leao, Rebic. Allenatore: Pioli.

Reti: 88′ Theo Hernandez.

Ammoniti: 58′ Bennacer, 89′ Theo Hernandez, 90′ Donnarumma (Milan); 62′ Iacoponi (Parma).

Espulsi: Nessuno.

Recupero: 2 min (1°T); 3 min (2°T).