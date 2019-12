Lazio-Udinese 3-0, il tabellino: doppietta di Immobile

Il tabellino di Lazio-Udinese 3-0 il risultato finale: doppietta di Immobile e gol di Luis Alberto per il successo della squadra di Inzaghi.

ROMA – Nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A la Lazio schianta l’Udinese vincendo 3-0. Succede tutto nella prima frazione di gioco con i padroni di casa che scappano con la doppietta di Immobile (17 reti in campionato) e chiudono la pratica con il secondo rigore di giornata realizzato da Luis Alberto. Con questo successo la squadra capitolina consolida la terza posizione salendo a quota 30 punti mentre i friulani scivolano in quindicesima posizione con 14 punti.

Lazio-Udinese 3-0: il tabellino del match

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (75′ Cataldi), Luis Alberto (80′ Andrè Anderson), Lulic (64′ Jony); Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nutyinck; Samir, Mandragora, Walace (76′ Barak), De Paul (60′ Fofana), Larsen; Okaka (82′ Teodorczyk), Nestorovski. Allenatore: Gotti

RETI: 9′ Immobile (L), 36′ Rig. Immobile (L), 45’+1′ Rig. Luis Alberto (L)

AMMONIZIONI: Ekong (U)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico