Diretta Entella – Juve Stabia : risultato in tempo reale e tabellino

Diretta Entella – Juve Stabia del 1 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la giornata numero 14 della Serie B. Calcio d’inizio alle ore 15

CHIAVARI – Domenica 1 dicembre si giocaEntella – Juve Stabia, incontro valevole per la quattordicesima giornata della Serie B; calcio di inizio previsto per le ore 15.00. Le due squadre sono divise da soli 2 punti in classifica con l’Entella in vantaggio di due posizioni rispetto ai campani. Stesso percorso per entrambi le compagini nelle ultime quattro partite: 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

VIRTUS ENTELLA:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Boscaglia.



SS JUVE STABIA:. A disposizione:. Allenatore: Fabio Caserta.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Entella – Juve Stabia

Classico 4-4-2 per i liguri con Mancosu e De Luca a formare il tandem offensivo. A centrocampo la linea sarà formata da Eramo, Paolucci, Nizzetto e Schenetti. La Juve Stabia risponderà con il 4-2-3-1 con Forte unico punto di riferimento offensivo. I tre alle spalle dell’ex Spezia saranno Canotto, Melara e Mezzavilla.

Entella (4-4-2): Contini; Sernicola, Pellizzer, Bonini, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto, Schenetti; Mancosu, De Luca.

Juve Stabia (4-2-3-1):Branduani; Vitiello, Tonucci, Troest, Ricci; Addae, Calvano; Canotto, Melara, Mezzavilla; Forte.