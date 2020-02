Diretta L.R. Vicenza – Piacenza: risultato in tempo reale, tabellino

La partita L.R. Vicenza – Piacenza del 26 Febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventottesima giornata della Serie C – Girone B, calcio d’inizio alle ore 20:45

VICENZA – Nella serata di Mercoledì 26 Febbraio, alle ore 20:45 si disputerà l’incontro L.R.Vicenza – Piacenza, valevole per la ventottesima giornata della Serie C – Girone B. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito buone prestazioni nel corso della stagione. Le due formazioni occupano posizioni di medio-alta classifica nel torneo. I biancorossi arrivano a questa sfida dopo la vittoria esterna arrivata nella partita contro il Cesena, tredicesima in classifica, con il risultato di 1-3 nell’ultima giornata disputata. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, non ha giocato in quanto la gara casalinga programmata contro la Sambenedettese è stata rinviata.

La presentazione del match

Si preannuncia, quindi, una gara di semplice lettura sulla carta, visto che, la compagine vicentina detiene nettamente i favori del pronostico. La squadra di casa, che attualmente occupa la prima piazza, con una vittoria, potrebbe cercare di aumentare la distanza dalle squadre che inseguono. La squadra piacentina, invece, è alla ricerca di punti importanti che le consentirebbero di rimanere saldamente nell’ambita zona play-off della classifica.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo in questo incontro, allo stadio comunale Romeo Menti di Vicenza nella serata di Mercoledì 26 Febbraio alle ore 20:45. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano comunque una buona propensione offensiva e potrebbero, dunque, regalare molte emozioni in questo match. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma in leggera flessione. Sono nove i punti raccolti dal L.R. Vicenza nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti, al contrario degli avversari, hanno ottenuto sei punti nello stesso numero di partite e vivono un periodo non eccezionale.

Infine, per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il L.R. Vicenza del tecnico Di Carlo dovrebbe invece proporre il tandem composto da Guerra e Marotta in avanti. Assenti Giacomelli e Zonta per noie fisiche. Il Piacenza dovrebbe schierare il duo formato da Paponi e Polidori in avanti. Del Favero e Corradi saranno assenti per infortunio.

L.R. Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Pasini, Bizzotto, Barlocco; Nalini, Pontisso, Cinelli, Vandeputte; Guerra, Marotta. All. Di Carlo.

Piacenza (3-5-2): Mazzini, Milesi, Borri, Pergreffi; Zappella, Franchini, Marotta, Della Latta, Nannini; Paponi, Polidori. All. Franzini.

Dove vedere la partita in streaming

Inoltre, la visione del match è disponibile in esclusiva attraverso l’emittente Eleven Sport. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C.