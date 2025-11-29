L’affare da 35 milioni fa sognare Spalletti, Inter gelata: lo sgarbo è servito

La Juventus ritrova il sorriso in Europa e la dirigenza prepara un colpo di mercato che potrebbe cambiare la stagione: Spalletti esulta.

La Juventus di Spalletti, senza ombra di dubbio, aveva bisogno come il pane di una serata così. La trasferta in Norvegia contro il Bodo Glimt, infatti, non era soltanto una partita di Champions League, ma una sorta di spartiacque per il prosieguo della stagione bianconera. Dopo settimane di incertezze, passi falsi e prestazioni altalenanti, la vittoria è arrivata con la forza di chi sa soffrire, di chi non molla e di chi vuole ancora essere protagonista in Europa.

Certo, nessuno può negare che sia stato un successo tirato fino all’ultimo respiro, però proprio perché sofferto sembra avere un valore doppio. I nuovi attaccanti si sono finalmente sbloccati, e questa è già una notizia importantissima per Spalletti che, fin dall’inizio della sua avventura bianconera, aveva invocato equilibrio e lucidità sotto porta. La serata, però, ha avuto un protagonista assoluto: Kenan Yildiz. Entrato nella ripresa, il giovane talento turco ha spaccato in due la partita con una naturalezza che lascia intuire un futuro luminoso.

Juventus, colpo di mercato per Spalletti

In un solo tempo ha mostrato personalità, fantasia e quel pizzico di coraggio che spesso fa la differenza nei momenti decisivi. È lui che ha cambiato l’inerzia della sfida, è lui che ha dato alla Juventus quella scintilla che sembrava perduta da settimane.

Il successo ottenuto così lontano da casa ha riacceso speranze europee che molti avevano già riposto nel cassetto troppo presto. La classifica ora respira e Spalletti può tornare a guardare avanti con un minimo di serenità in più. La Champions League, però, non permette cali di tensione e la Juventus lo sa bene. In ogni caso questa vittoria, per quanto sofferta, potrebbe essere la scintilla che sblocca definitivamente la squadra. Una sensazione che attraversa lo spogliatoio e anche gli uffici dirigenziali della Continassa, dove nel frattempo si lavora incessantemente per rinforzare la rosa.

Già, perché mentre la squadra lotta sul campo, la società non resta certo a guardare. Infatti nelle ultime ore è tornato a circolare con insistenza il nome di un calciatore che farebbe sognare Spalletti. Un colpo non solo utile ma quasi perfetto per completare una rosa che ha chiaramente bisogno di alternative solide, soprattutto nel reparto difensivo. Il nome, rimasto per qualche giorno quasi nascosto tra le indiscrezioni, è quello di Mario Gila della Lazio. La sua situazione contrattuale, infatti, è tutt’altro che semplice: il rinnovo appare lontanissimo e i biancocelesti sanno bene che, per evitare problemi futuri, dovranno prendere una decisione in tempi brevi.

La Lazio, com’è noto, ha la necessità urgente di fare cassa. Per poter tornare a operare sul mercato servono cessioni immediate e plusvalenze, soldi freschi che permetterebbero di scongiurare un blocco totale del mercato estivo del 2026. In questo scenario, i nomi sacrificabili sono tre: Guendouzi, Tavares e proprio Gila. Il difensore spagnolo ha già attirato le attenzioni dell’Inter, però la Juventus sarebbe pronta a inserirsi con decisione, anche perché i costi complessivi dell’operazione non sono così proibitivi come si potrebbe pensare.

L’unica complicazione riguarda la percentuale del 50% che il Real Madrid avrebbe diritto a incassare sulla futura rivendita, un dettaglio che Lotito tiene ben presente e che inevitabilmente incide sulla valutazione. Sul calciatore c’era anche l’Inter che così rimarrebbe fuori dai giochi gelata dall’intervento della Juventus.

L’idea di portare Gila a Torino sta diventando sempre più concreta. Sarebbe un innesto prezioso, un difensore moderno e affidabile che darebbe a Spalletti nuove soluzioni e soprattutto quella stabilità che spesso è mancata alla Juventus nelle ultime settimane. Ora resta da capire se la dirigenza bianconera affonderà il colpo o se la concorrenza riuscirà ad anticipare tutti. Una cosa, però, è certa: dopo la vittoria in Norvegia, l’ambiente è tornato a crederci e questo possibile acquisto non farebbe altro che alimentare un entusiasmo che sembrava sopito da tempo.