Risultati calcio live, sabato 29 novembre 2025: Milan-Lazio in evidenza

In Serie A turno casalingo per la Juventus e sfide salvezza, finale di Copa Libertadores tra Palmeiras e Flamengo. Successo del Santos in Brasile
Il programma di questo sabato 29 novembre si è aperto all’insegna del calcio brasiliano. Nella Serie A Betano successo per 3-0 del Santos sullo Sport Recife: al 25′ del primo tempo Neymar sblocca il risultato, raddoppio su autorete di Lucas Kal al 36′ e al 22′ della ripresa a segno anche Joao Schmidt. In Bolivia successo esterno per 7-0 dell’Always Ready sull’Academia del Balompia mentre in Ecuadro successo per 2-1 di LDU Quito sull’Ind. del Valle.
In A-League successo del Wellinghton Phoenix sull’Adelaide United per 2-1: al 13′ di gioco sblocca Rufer, raddoppio di Najjarine su rigore al 7′ della ripresa, accorcia Garuccio al 29′. Nell’altra partita chiudono sullo 0-0 di partenza Central Coast Mariners e Melbourne City. In corso di conclusione WS Wandereres-Sydney mentre si è aperto il programma sia nel Campionato Primavera 1 con Parma-Napoli che in Primavera 2.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A il programma con Genoa-Verona e Parma-Udinese mentre alle 18 la Juventus ospita il Cagliari e alle 20:45 big match Milan-Lazio. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro e alcune gare di anticipo di Serie D. In Europa si gioca nei principali campionati con Monaco-PSG alle ore 17 per la Ligue 1 mentre in Bundesliga il Bayern Monaco ospita alle ore 15:30 il St. Pauli. In Premier League turno casalingo per Manchester City e Tottenham e nella Liga il Barcellona ospita alle ore 16:15 l’Alaves.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 29 NOVEMBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE
Petro (Ang) – Esperance Tunis (Tun) 1-1 (Finale)
Power Dynamos (Zam) – Pyramids (Egy) 0-1 (Finale)
AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP
Kaizer Chiefs (Rsa) – Zamalek (Egy) 1-1 (Finale)
Otoho d’Oyo (Con) – Belouizdad (Alg) 4-1 (Finale)
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Bylis – Din. Tirana 0-0 (Finale)
Tirana – Egnatia 0-1 (Finale)
Flamurtari – Vora 1-1 (Finale)
ARMENIA: PREMIER LEAGUE
Alashkert – Urartu 0-2 (Finale)
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Wellington Phoenix – Adelaide United 2-1 (Finale)
Central Coast Mariners – Melbourne City 0-0 (Finale)
WS Wanderers – Sydney FC 1-0 (Finale)
AUSTRALIA: AUSTRALIAN CHAMPIONSHIP – PLAY OFF
Marconi – Moreton City Excelsior 1-0 (Finale)
South Melbourne – Heidelberg 1-0 (Finale)
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Austria Vienna – Tirol 0-0 (Finale)
Grazer – BW Linz 3-1 (Finale)
Ried – Wolfsberger 1-0 (Finale)
AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE
Imisli FK – Sabah Baku 0-3 (Finale)
Qarabag – Karvan 2-0 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Dender – Westerlo 2-2 (Finale)
Waregem – Cercle Brugge 1-1 (Finale)
Charleroi – RAAL La Louviere 0-0 (Finale)
BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA
Din. Minsk – ML Vitebsk 1-1 (Finale)
Gomel – Smorgon 3-1 (Finale)
Isloch – Neman 2-0 (Finale)
Naftan – Arsenal Dzerzhinsk 2-0 (Finale)
Slutsk – Dynamo Brest 0-2 (Finale)
Vitebsk – Slavia Mozyr 0-3 (Finale)
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Academia del Balompie – Always Ready 0-7 (Finale)
SA Bulo Bulo – Universitario de Vinto 2-0 (Finale)
Guabira – GV San Jose 2-1 (Finale)
BRASILE: SERIE A BETANO
Santos – Sport Recife 3-0 (Finale)
Vitoria – Mirassol 2-0 (Finale)
BULGARIA: PARVA LIGA
CSKA 1948 Sofia – Beroe 2-1 (Finale)
Botev Plovdiv – Cherno More 2-1 (Finale)
Spartak Varna – CSKA Sofia 0-4 (Finale)
CILE: LIGA DE PRIMERA
Huachipato – U. Catolica 0-0 (Finale)
La Serena – Palestino 0-3 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE
Tolima – Santa Fe 1-0 (Finale)
CROAZIA: HNL
Hajduk Split – Varazdin 1-1 (Finale)
Istra 1961 – Slaven Belupo 1-1 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – GRUPPO RETROCESSIONE
Tecnico U. – Manta 2-3 (Finale)
Vinotinto – Mushuc Runa 0-0 (Finale)
ECUADOR: LIGA PRO – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
LDU Quito – Ind. del Valle 2-1 (Finale)
U. Catolica – Orense 0-0 (Finale)
FRANCIA: COPPA DI FRANCIA
Bogny – Lusitanos [Qualificato] 0-3 (Finale)
Freyming [Qualificato] – Besancon 1-0 (Finale)
Montceau – Montpellier [Qualificato] 0-2 (Finale)
Sarre Union – Sochaux [Qualificato] 0-6 (Finale)
Torcy – Reims [Qualificato] 1-5 (Finale)
IC Croix [Qualificato]– Le Geldar 2-1 (Finale)
Reims Ste Anne – Amiens [Qualificato] 0-4 (Finale)
Saint-Jean – Orleans [Qualificato] 1-2 (Finale)
Biesheim [Qualificato] – Red Star 2-1 (Dopo Rigori)
Canet Roussillon [Qualificato] – Rodez 1-0 (Finale)
AS Le Gosier [Qualificato] – Oissel 3-2 (Dopo Rigori)
Saint-Malo – Bastia [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)
Laval [Qualificato] – Saint-Pauloise 6-0 (Finale)
Hauts Lyonnais [Qualificato] – Feurs 2-1 (Dopo Rigori)
Abbeville – Dunkerque [Qualificato] 0-5 (Finale)
Ancienne Chateau-Gontier – Guingamp [Qualificato] 0-4 (Finale)
APM Metz – Feignies-Aulnoye [Qualificato] 0-2 (Finale)
Beauvais – Dieppe [Qualificato] 1-2 (Finale)
Chalon – Le Puy-en-Velay [Qualificato] 0-1 (Finale)
Fontenay [Qualificato] – Chateauroux 4-1 (Finale)
Lyon – La Duchere [Qualificato] – Carnoux F.C. 3-1 (Finale)
Marcq en Baroeul [Qualificato] – Bondues 2-0 (Finale)
Montreuil [Qualificato] – Granville 2-1 (Dopo Rigori)
Plabennec – Les Herbiers [Qualificato] 1-2 (Finale)
Romorantin – Blois [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)
SA Merignac [Qualificato] – Pau FC 1-0 (Finale)
Selongey – Bourg en Bresse [Qualificato] 2-3 (Finale)
Seyssinet – Istres [Qualificato] 0-2 (Finale)
Steenvoorde – Bethune [Qualificato] 0-2 (Dopo Rigori)
Villeneuve-la-Garenne – Le Mans [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)
Yvetot – Bayeux [Qualificato] 0-1 (Finale)
Raon L Etape [Qualificato] – Mulhouse 3-2 (Dopo Rigori)
Chauvigny [Qualificato] – Stade Poitevin 4-3 (Dopo Rigori)
Mazeres – Bordeaux 3-4 [Qualificato] (Finale)
Perigny [Qualificato] – Beaucouze 3-1 (Finale)
Marmande – Bassin d’Arcachon [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)
St. Etienne [Qualificato] – Ecotay Moingt 11-1 (Finale)
FRANCIA: LIGUE 1
Monaco – PSG 1-0 (Finale)
Paris FC – Auxerre 1-1 (Finale)
Marsiglia – Tolosa 2-2 (Finale)
GALLES: CYMRU PREMIER
Bala Town – Cardiff Metropolitan 2-2 (Finale)
Briton Ferry – Flint 2-2 (Finale)
Colwyn Bay – Penybont 5-4 (Finale)
Llanelli – Connah’s Q. 1-2 (Finale)
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Braunschweig – Kaiserslautern 2-0 (Finale)
Furth – Bochum 0-3 (Finale)
Kiel – Hertha 0-1 (Finale)
Magdeburg – Norimberga 3-0 (Finale)
GERMANIA: BUNDESLIGA
Bayern – St. Pauli 3-1 (Finale)
Brema – Colonia 1-1 (Finale)
Hoffenheim – Augusta 3-0 (Finale)
Union Berlino – Heidenheim 1-2 (Finale)
Leverkusen – Dortmund 1-2 (Finale)
GRECIA: SUPER LEAGUE
OFI Crete – Volos 0-1 (Finale)
Aris – AEL Larissa 2-1 (Finale)
Kifisia – Panserraikos 3-0 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Leicester – Sheffield Utd 2-2 (Finale)
Portsmouth – Bristol City 0-1 (Finale)
Stoke – Hull 1-2 (Finale)
Coventry – Charlton 3-1 (Finale)
Middlesbrough – Derby 2-1 (Finale)
Millwall – Southampton 3-2 (Finale)
Norwich – QPR 3-1 (Finale)
Sheffield Wed – Preston 2-3 (Finale)
West Brom – Swansea 3-2 (Finale)
Wrexham – Blackburn 1-1 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Brentford – Burnley 3-1 (Finale)
Manchester City – Leeds 3-2
Sunderland – Bournemouth 3-2 (Finale)
Everton – Newcastle 1-4 (Finale)
Tottenham – Fulham 1-2 (Finale)
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Aluminium Arak – Fajr Sepasi 1-1 (Finale)
Tractor – Chadormalu 3-1 (Finale)
IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP
Crusaders – Coleraine 0-2 (Finale)
Dungannon – Larne 1-2 (Finale)
Glenavon – Ballymena 3-1 (Finale)
Linfield – C. Rangers 3-1 (Finale)
Portadown – Cliftonville 2-3 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA’AL
H. Haifa – H. Beer Sheva 3-4 (Finale)
H. Tel Aviv – Sakhnin 2-0 (Finale)
Kiryat Shmona – Hapoel Jerusalem 1-2 (Finale)
Maccabi Bnei Raina – Ironi Tiberias 1-3 (Finale)
H. Petah Tikva – M. Haifa 0-0 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 1
Frosinone U20 – Monza U20 1-2 (Finale)
Parma U20 – Napoli U20 0-1 (Finale)
Roma U20 – Lecce U20 2-2 (Finale)
Torino U20 – Bologna U20 1-2 (Finale)
Verona U20 – Genoa U20 1-0 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 2
Avellino U19 – Ascoli U19 1-1 (Finale)
Entella U19 – Vicenza U19 1-1 (Finale)
Spezia U19 – Catanzaro U19 4-1 (Finale)
Salernitana U19 – Benevento U19 0-1 (Finale)
Empoli U19 – Cosenza U19 2-0 (Finale)
Bari U19 – Pescara U19 3-3 (Finale)
Brescia U19 – Venezia U19 0-1 (Finale)
Crotone U19 – Perugia U19 0-0 (Finale)
Modena U19 – AlbinoLeffe U19 3-0 (Finale)
Monopoli U19 – Ternana U19 2-1 (Finale)
Palermo U19 – Pisa U19 1-1 (Finale)
Pro Vercelli U19 – Udinese U19 2-1 (Finale)
Südtirol U19 – Padova U19 2-1 (Finale)
Sampdoria U19 – Renate U19 1-2 (Finale)
Lecco U19 – Como U19 0-3 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Genoa – Verona 2-1 (Finale)
Parma – Udinese 0-2 (Finale)
Juventus – Cagliari 2-1 (Finale)
Milan – Lazio 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE B
Empoli – Bari 5-0 (Finale)
Pescara – Padova 0-1 (Finale)
Reggiana – Frosinone 0-1 (Finale)
Südtirol – Avellino 0-1 (Finale)
Venezia – Mantova 3-0 (Finale)
Catanzaro – Entella 3-2 (Finale)
Palermo – Carrarese 5-0 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE A
Lumezzane – Novara 1-1 (Finale)
Renate – Arzignano 1-2 (Finale)
Ospitaletto – Virtus Verona 1-1 (Finale)
Pergolettese – AlbinoLeffe 0-0 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE B
Forlì – Bra 1-1 (Finale)
Gubbio – Livorno 0-0 (Finale)
Pineto – Ravenna 0-3 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE C
Casertana – Cavese 3-1 (Finale)
Picerno – Catania 0-1 (Finale)
Altamura – Sorrento 1-2 (Finale)
Crotone – Giugliano 1-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE G
Palmese 1914 – Latte Dolce 0-1 (Finale)
Trastevere Calcio – Monastir 4-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE H
Heraclea – Pompei 0-2 (Finale)
MONTENEGRO: PRVA CRNOGORSKA LIGA
Buducnost – Bokelj 0-1 (Finale)
NIGERIA: NPFL
Bendel – Wikki Tourist 3-0 (Finale)
Niger – Remo Stars 1-0 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
Excelsior – Breda 1-0 (Finale)
Sittard – Heracles 1-1 (Finale)
Nijmegen – Sparta Rotterdam 3-1 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Casa Pia – Alverca 0-2 (Finale)
Moreirense – Famalicao 2-2 (Finale)
Nacional – Benfica 1-2 (Finale)
Gil Vicente – Tondela 0-1 (Finale)
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Hradec Kralove – Jablonec 2-0 (Finale)
Ostrava – Dukla Praga 3-1 (Finale)
Zlin – Karvina 1-3 (Finale)
Slavia Praga – Slovacko 3-0 (Finale)
ROMANIA: SUPERLIGA
FC Arges – CFR Cluj 3-0 (Finale)
Din. Bucuresti – Otelul 1-0 (Finale)
RUSSIA: FNL
Saratov – SKA Khabarovsk 0-2 (Finale)
FK Chayka – Ufa 1-1 (Finale)
Ulyanovsk – Ural 0-0 (Finale)
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Akron Togliatti – Pari NN 1-2 (Finale)
CSKA Mosca – Orenburg 2-0 (Finale)
Baltika – Sp. Mosca 1-0 (Finale)
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Domagnano – Virtus 1-0 (Finale)
Folgore – Tre Penne 1-3 (Finale)
La Fiorita – Tre Fiori 2-2 (Finale)
San Marino Academy U22 – Juvenes/Dogana 0-2 (Finale)
SCOZIA: COPPA DI SCOZIA
Airdrieonians [Qualificato] – Hamilton 4-0 (Finale)
Annan [Qualificato] – Buckie Thistle 4-0 (Finale)
Ayr [Qualificato] – Turriff Utd 3-0 (Finale)
Banks O’ Dee – Ross County [Qualificato] 0-2 (Finale)
Benburb – Montrose [Qualificato] 0-3 (Finale)
Bonnyrigg Rose – Spartans [Qualificato] 1-2 (Finale)
Camelon Juniors [Qualificato] – Edinburgh City 2-1 (Finale)
Dumbarton – Auchinleck Talbot [Qualificato] 0-4 (Finale)
Dunfermline [Qualificato] – Queen of South 2-1 (Finale)
East Fife – Arbroath [Qualificato] 0-2 (Finale)
Elgin [Qualificato] – Stirling 4-2 (Dopo Suppl.)
Forfar – Partick Thistle [Qualificato] 0-2 (Finale)
Kelty Hearts [Qualificato] – Brechin 2-0 (Finale)
Peterhead – Morton [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)
Raith [Qualificato] – Alloa 1-0 (Finale)
St. Johnstone – Cove Rangers [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)
Stenhousemuir [Qualificato] – Clachnacuddin 4-1 (Finale)
Stranraer [Qualificato] – Clydebank FC 2-1 (Finale
SCOZIA: PREMIERSHIP
Dundee FC – St. Mirren 3-1 (Finale)
Motherwell – Hearts 0-0 (Finale)
Kilmarnock – Dundee Utd 1-1 (Finale)
SERBIA: SUPER LIGA
Zeleznicar Pancevo – Radnicki 1923 1-0 (Finale)
Mladost – Radnicki Nis 2-1 (Finale)
Vojvodina – Sp. Subotica 2-0 (Finale)
Novi Pazar – Napredak 2-1 (Finale)
Partizan – Javor 4-0 (Finale)
SPAGNA: LALIGA
Maiorca – Osasuna 2-2 (Finale)
Barcellona – Alaves 3-1 (Finale)
Levante – Ath. Bilbao 0-2 (Finale)
Atl. Madrid – Oviedo 2-0 (Finale)
SPAGNA: LALIGA2
Ceuta – Burgos CF 1-0 (Finale)
Cultural Leonesa – Granada 0-1 (Finale)
Albacete – La Coruna 0-2 (Finale)
Almeria – Huesca 0-0 (Finale)
Valladolid – Malaga 1-1 (Finale)
SUD AMERICA: COPA LIBERTADORES – PLAY OFF
Palmeiras (Bra) – Flamengo (Bra) [Vincitore] 0-1 (Finale)
SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP
Durban City – Orlando 0-2 (Finale)
Polokwane – TS Galaxy 0-0 (Finale)
Siwelele – Chippa United 0-0 (Finale)
SVEZIA: ALLSVENSKAN – SPAREGGIO
Norrkoping – Orgryte [Vincitore] 0-0 (Finale)
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Lugano – Sion 1-1 (Finale)
Zurigo – Grasshoppers 1-0 (Finale)
Luzern – Winterthur 1-3 (Finale)
TURCHIA: SUPER LIG
Rizespor – Kayserispor 0-1 (Finale)
Gaziantep – Eyupspor 1-2 (Finale)
Kasimpasa – Basaksehir 1-3 (Finale)
Trabzonspor – Konyaspor 3-1 (Finale)
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
LNZ Cherkasy – Kudrivka 1-0 (Finale)
Veres-Rivne – Karpaty Lviv 0-0 (Finale)
UNGHERIA: NB I.
Zalaegerszeg – Paks 1-0 (Finale)
Kazincbarcika – DVTK 1-1 (Finale)
Győr – MTK Budapest 3-0 (Finale)