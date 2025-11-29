Risultati calcio live, sabato 29 novembre 2025: Milan-Lazio in evidenza

In Serie A turno casalingo per la Juventus e sfide salvezza, finale di Copa Libertadores tra Palmeiras e Flamengo. Successo del Santos in Brasile

Il programma di questo sabato 29 novembre si è aperto all’insegna del calcio brasiliano. Nella Serie A Betano successo per 3-0 del Santos sullo Sport Recife: al 25′ del primo tempo Neymar sblocca il risultato, raddoppio su autorete di Lucas Kal al 36′ e al 22′ della ripresa a segno anche Joao Schmidt. In Bolivia successo esterno per 7-0 dell’Always Ready sull’Academia del Balompia mentre in Ecuadro successo per 2-1 di LDU Quito sull’Ind. del Valle.

In A-League successo del Wellinghton Phoenix sull’Adelaide United per 2-1: al 13′ di gioco sblocca Rufer, raddoppio di Najjarine su rigore al 7′ della ripresa, accorcia Garuccio al 29′. Nell’altra partita chiudono sullo 0-0 di partenza Central Coast Mariners e Melbourne City. In corso di conclusione WS Wandereres-Sydney mentre si è aperto il programma sia nel Campionato Primavera 1 con Parma-Napoli che in Primavera 2.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A il programma con Genoa-Verona e Parma-Udinese mentre alle 18 la Juventus ospita il Cagliari e alle 20:45 big match Milan-Lazio. Si gioca anche in Serie B, Lega Pro e alcune gare di anticipo di Serie D. In Europa si gioca nei principali campionati con Monaco-PSG alle ore 17 per la Ligue 1 mentre in Bundesliga il Bayern Monaco ospita alle ore 15:30 il St. Pauli. In Premier League turno casalingo per Manchester City e Tottenham e nella Liga il Barcellona ospita alle ore 16:15 l’Alaves.

AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE

Petro (Ang) – Esperance Tunis (Tun) 1-1 (Finale)

Power Dynamos (Zam) – Pyramids (Egy) 0-1 (Finale)

AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP

Kaizer Chiefs (Rsa) – Zamalek (Egy) 1-1 (Finale)

Otoho d’Oyo (Con) – Belouizdad (Alg) 4-1 (Finale)

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Bylis – Din. Tirana 0-0 (Finale)

Tirana – Egnatia 0-1 (Finale)

Flamurtari – Vora 1-1 (Finale)

ARMENIA: PREMIER LEAGUE

Alashkert – Urartu 0-2 (Finale)

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Adelaide United 2-1 (Finale)

Central Coast Mariners – Melbourne City 0-0 (Finale)

WS Wanderers – Sydney FC 1-0 (Finale)

AUSTRALIA: AUSTRALIAN CHAMPIONSHIP – PLAY OFF

Marconi – Moreton City Excelsior 1-0 (Finale)

South Melbourne – Heidelberg 1-0 (Finale)

AUSTRIA: BUNDESLIGA

Austria Vienna – Tirol 0-0 (Finale)

Grazer – BW Linz 3-1 (Finale)

Ried – Wolfsberger 1-0 (Finale)

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Imisli FK – Sabah Baku 0-3 (Finale)

Qarabag – Karvan 2-0 (Finale)

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Dender – Westerlo 2-2 (Finale)

Waregem – Cercle Brugge 1-1 (Finale)

Charleroi – RAAL La Louviere 0-0 (Finale)

BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA

Din. Minsk – ML Vitebsk 1-1 (Finale)

Gomel – Smorgon 3-1 (Finale)

Isloch – Neman 2-0 (Finale)

Naftan – Arsenal Dzerzhinsk 2-0 (Finale)

Slutsk – Dynamo Brest 0-2 (Finale)

Vitebsk – Slavia Mozyr 0-3 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Academia del Balompie – Always Ready 0-7 (Finale)

SA Bulo Bulo – Universitario de Vinto 2-0 (Finale)

Guabira – GV San Jose 2-1 (Finale)

BRASILE: SERIE A BETANO

Santos – Sport Recife 3-0 (Finale)

Vitoria – Mirassol 2-0 (Finale)

BULGARIA: PARVA LIGA

CSKA 1948 Sofia – Beroe 2-1 (Finale)

Botev Plovdiv – Cherno More 2-1 (Finale)

Spartak Varna – CSKA Sofia 0-4 (Finale)

CILE: LIGA DE PRIMERA

Huachipato – U. Catolica 0-0 (Finale)

La Serena – Palestino 0-3 (Finale)

COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Tolima – Santa Fe 1-0 (Finale)

CROAZIA: HNL

Hajduk Split – Varazdin 1-1 (Finale)

Istra 1961 – Slaven Belupo 1-1 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – GRUPPO RETROCESSIONE

Tecnico U. – Manta 2-3 (Finale)

Vinotinto – Mushuc Runa 0-0 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

LDU Quito – Ind. del Valle 2-1 (Finale)

U. Catolica – Orense 0-0 (Finale)

FRANCIA: COPPA DI FRANCIA

Bogny – Lusitanos [Qualificato] 0-3 (Finale)

Freyming [Qualificato] – Besancon 1-0 (Finale)

Montceau – Montpellier [Qualificato] 0-2 (Finale)

Sarre Union – Sochaux [Qualificato] 0-6 (Finale)

Torcy – Reims [Qualificato] 1-5 (Finale)

IC Croix [Qualificato]– Le Geldar 2-1 (Finale)

Reims Ste Anne – Amiens [Qualificato] 0-4 (Finale)

Saint-Jean – Orleans [Qualificato] 1-2 (Finale)

Biesheim [Qualificato] – Red Star 2-1 (Dopo Rigori)

Canet Roussillon [Qualificato] – Rodez 1-0 (Finale)

AS Le Gosier [Qualificato] – Oissel 3-2 (Dopo Rigori)

Saint-Malo – Bastia [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)

Laval [Qualificato] – Saint-Pauloise 6-0 (Finale)

Hauts Lyonnais [Qualificato] – Feurs 2-1 (Dopo Rigori)

Abbeville – Dunkerque [Qualificato] 0-5 (Finale)

Ancienne Chateau-Gontier – Guingamp [Qualificato] 0-4 (Finale)

APM Metz – Feignies-Aulnoye [Qualificato] 0-2 (Finale)

Beauvais – Dieppe [Qualificato] 1-2 (Finale)

Chalon – Le Puy-en-Velay [Qualificato] 0-1 (Finale)

Fontenay [Qualificato] – Chateauroux 4-1 (Finale)

Lyon – La Duchere [Qualificato] – Carnoux F.C. 3-1 (Finale)

Marcq en Baroeul [Qualificato] – Bondues 2-0 (Finale)

Montreuil [Qualificato] – Granville 2-1 (Dopo Rigori)

Plabennec – Les Herbiers [Qualificato] 1-2 (Finale)

Romorantin – Blois [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)

SA Merignac [Qualificato] – Pau FC 1-0 (Finale)

Selongey – Bourg en Bresse [Qualificato] 2-3 (Finale)

Seyssinet – Istres [Qualificato] 0-2 (Finale)

Steenvoorde – Bethune [Qualificato] 0-2 (Dopo Rigori)

Villeneuve-la-Garenne – Le Mans [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)

Yvetot – Bayeux [Qualificato] 0-1 (Finale)

Raon L Etape [Qualificato] – Mulhouse 3-2 (Dopo Rigori)

Chauvigny [Qualificato] – Stade Poitevin 4-3 (Dopo Rigori)

Mazeres – Bordeaux 3-4 [Qualificato] (Finale)

Perigny [Qualificato] – Beaucouze 3-1 (Finale)

Marmande – Bassin d’Arcachon [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)

St. Etienne [Qualificato] – Ecotay Moingt 11-1 (Finale)

FRANCIA: LIGUE 1

Monaco – PSG 1-0 (Finale)

Paris FC – Auxerre 1-1 (Finale)

Marsiglia – Tolosa 2-2 (Finale)

GALLES: CYMRU PREMIER

Bala Town – Cardiff Metropolitan 2-2 (Finale)

Briton Ferry – Flint 2-2 (Finale)

Colwyn Bay – Penybont 5-4 (Finale)

Llanelli – Connah’s Q. 1-2 (Finale)

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Kaiserslautern 2-0 (Finale)

Furth – Bochum 0-3 (Finale)

Kiel – Hertha 0-1 (Finale)

Magdeburg – Norimberga 3-0 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

Bayern – St. Pauli 3-1 (Finale)

Brema – Colonia 1-1 (Finale)

Hoffenheim – Augusta 3-0 (Finale)

Union Berlino – Heidenheim 1-2 (Finale)

Leverkusen – Dortmund 1-2 (Finale)

GRECIA: SUPER LEAGUE

OFI Crete – Volos 0-1 (Finale)

Aris – AEL Larissa 2-1 (Finale)

Kifisia – Panserraikos 3-0 (Finale)

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Leicester – Sheffield Utd 2-2 (Finale)

Portsmouth – Bristol City 0-1 (Finale)

Stoke – Hull 1-2 (Finale)

Coventry – Charlton 3-1 (Finale)

Middlesbrough – Derby 2-1 (Finale)

Millwall – Southampton 3-2 (Finale)

Norwich – QPR 3-1 (Finale)

Sheffield Wed – Preston 2-3 (Finale)

West Brom – Swansea 3-2 (Finale)

Wrexham – Blackburn 1-1 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Brentford – Burnley 3-1 (Finale)

Manchester City – Leeds 3-2

Sunderland – Bournemouth 3-2 (Finale)

Everton – Newcastle 1-4 (Finale)

Tottenham – Fulham 1-2 (Finale)

IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Aluminium Arak – Fajr Sepasi 1-1 (Finale)

Tractor – Chadormalu 3-1 (Finale)

IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP

Crusaders – Coleraine 0-2 (Finale)

Dungannon – Larne 1-2 (Finale)

Glenavon – Ballymena 3-1 (Finale)

Linfield – C. Rangers 3-1 (Finale)

Portadown – Cliftonville 2-3 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

H. Haifa – H. Beer Sheva 3-4 (Finale)

H. Tel Aviv – Sakhnin 2-0 (Finale)

Kiryat Shmona – Hapoel Jerusalem 1-2 (Finale)

Maccabi Bnei Raina – Ironi Tiberias 1-3 (Finale)

H. Petah Tikva – M. Haifa 0-0 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Frosinone U20 – Monza U20 1-2 (Finale)

Parma U20 – Napoli U20 0-1 (Finale)

Roma U20 – Lecce U20 2-2 (Finale)

Torino U20 – Bologna U20 1-2 (Finale)

Verona U20 – Genoa U20 1-0 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 2

Avellino U19 – Ascoli U19 1-1 (Finale)

Entella U19 – Vicenza U19 1-1 (Finale)

Spezia U19 – Catanzaro U19 4-1 (Finale)

Salernitana U19 – Benevento U19 0-1 (Finale)

Empoli U19 – Cosenza U19 2-0 (Finale)

Bari U19 – Pescara U19 3-3 (Finale)

Brescia U19 – Venezia U19 0-1 (Finale)

Crotone U19 – Perugia U19 0-0 (Finale)

Modena U19 – AlbinoLeffe U19 3-0 (Finale)

Monopoli U19 – Ternana U19 2-1 (Finale)

Palermo U19 – Pisa U19 1-1 (Finale)

Pro Vercelli U19 – Udinese U19 2-1 (Finale)

Südtirol U19 – Padova U19 2-1 (Finale)

Sampdoria U19 – Renate U19 1-2 (Finale)

Lecco U19 – Como U19 0-3 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Genoa – Verona 2-1 (Finale)

Parma – Udinese 0-2 (Finale)

Juventus – Cagliari 2-1 (Finale)

Milan – Lazio 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Empoli – Bari 5-0 (Finale)

Pescara – Padova 0-1 (Finale)

Reggiana – Frosinone 0-1 (Finale)

Südtirol – Avellino 0-1 (Finale)

Venezia – Mantova 3-0 (Finale)

Catanzaro – Entella 3-2 (Finale)

Palermo – Carrarese 5-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Lumezzane – Novara 1-1 (Finale)

Renate – Arzignano 1-2 (Finale)

Ospitaletto – Virtus Verona 1-1 (Finale)

Pergolettese – AlbinoLeffe 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Forlì – Bra 1-1 (Finale)

Gubbio – Livorno 0-0 (Finale)

Pineto – Ravenna 0-3 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Casertana – Cavese 3-1 (Finale)

Picerno – Catania 0-1 (Finale)

Altamura – Sorrento 1-2 (Finale)

Crotone – Giugliano 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Palmese 1914 – Latte Dolce 0-1 (Finale)

Trastevere Calcio – Monastir 4-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE H

Heraclea – Pompei 0-2 (Finale)

MONTENEGRO: PRVA CRNOGORSKA LIGA

Buducnost – Bokelj 0-1 (Finale)

NIGERIA: NPFL

Bendel – Wikki Tourist 3-0 (Finale)

Niger – Remo Stars 1-0 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Excelsior – Breda 1-0 (Finale)

Sittard – Heracles 1-1 (Finale)

Nijmegen – Sparta Rotterdam 3-1 (Finale)

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Casa Pia – Alverca 0-2 (Finale)

Moreirense – Famalicao 2-2 (Finale)

Nacional – Benfica 1-2 (Finale)

Gil Vicente – Tondela 0-1 (Finale)

REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Hradec Kralove – Jablonec 2-0 (Finale)

Ostrava – Dukla Praga 3-1 (Finale)

Zlin – Karvina 1-3 (Finale)

Slavia Praga – Slovacko 3-0 (Finale)

ROMANIA: SUPERLIGA

FC Arges – CFR Cluj 3-0 (Finale)

Din. Bucuresti – Otelul 1-0 (Finale)

RUSSIA: FNL

Saratov – SKA Khabarovsk 0-2 (Finale)

FK Chayka – Ufa 1-1 (Finale)

Ulyanovsk – Ural 0-0 (Finale)

RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Akron Togliatti – Pari NN 1-2 (Finale)

CSKA Mosca – Orenburg 2-0 (Finale)

Baltika – Sp. Mosca 1-0 (Finale)

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano – Virtus 1-0 (Finale)

Folgore – Tre Penne 1-3 (Finale)

La Fiorita – Tre Fiori 2-2 (Finale)

San Marino Academy U22 – Juvenes/Dogana 0-2 (Finale)

SCOZIA: COPPA DI SCOZIA

Airdrieonians [Qualificato] – Hamilton 4-0 (Finale)

Annan [Qualificato] – Buckie Thistle 4-0 (Finale)

Ayr [Qualificato] – Turriff Utd 3-0 (Finale)

Banks O’ Dee – Ross County [Qualificato] 0-2 (Finale)

Benburb – Montrose [Qualificato] 0-3 (Finale)

Bonnyrigg Rose – Spartans [Qualificato] 1-2 (Finale)

Camelon Juniors [Qualificato] – Edinburgh City 2-1 (Finale)

Dumbarton – Auchinleck Talbot [Qualificato] 0-4 (Finale)

Dunfermline [Qualificato] – Queen of South 2-1 (Finale)

East Fife – Arbroath [Qualificato] 0-2 (Finale)

Elgin [Qualificato] – Stirling 4-2 (Dopo Suppl.)

Forfar – Partick Thistle [Qualificato] 0-2 (Finale)

Kelty Hearts [Qualificato] – Brechin 2-0 (Finale)

Peterhead – Morton [Qualificato] 2-3 (Dopo Rigori)

Raith [Qualificato] – Alloa 1-0 (Finale)

St. Johnstone – Cove Rangers [Qualificato] 1-2 (Dopo Suppl.)

Stenhousemuir [Qualificato] – Clachnacuddin 4-1 (Finale)

Stranraer [Qualificato] – Clydebank FC 2-1 (Finale

SCOZIA: PREMIERSHIP

Dundee FC – St. Mirren 3-1 (Finale)

Motherwell – Hearts 0-0 (Finale)

Kilmarnock – Dundee Utd 1-1 (Finale)

SERBIA: SUPER LIGA

Zeleznicar Pancevo – Radnicki 1923 1-0 (Finale)

Mladost – Radnicki Nis 2-1 (Finale)

Vojvodina – Sp. Subotica 2-0 (Finale)

Novi Pazar – Napredak 2-1 (Finale)

Partizan – Javor 4-0 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Maiorca – Osasuna 2-2 (Finale)

Barcellona – Alaves 3-1 (Finale)

Levante – Ath. Bilbao 0-2 (Finale)

Atl. Madrid – Oviedo 2-0 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Ceuta – Burgos CF 1-0 (Finale)

Cultural Leonesa – Granada 0-1 (Finale)

Albacete – La Coruna 0-2 (Finale)

Almeria – Huesca 0-0 (Finale)

Valladolid – Malaga 1-1 (Finale)

SUD AMERICA: COPA LIBERTADORES – PLAY OFF

Palmeiras (Bra) – Flamengo (Bra) [Vincitore] 0-1 (Finale)

SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP

Durban City – Orlando 0-2 (Finale)

Polokwane – TS Galaxy 0-0 (Finale)

Siwelele – Chippa United 0-0 (Finale)

SVEZIA: ALLSVENSKAN – SPAREGGIO

Norrkoping – Orgryte [Vincitore] 0-0 (Finale)

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Lugano – Sion 1-1 (Finale)

Zurigo – Grasshoppers 1-0 (Finale)

Luzern – Winterthur 1-3 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Rizespor – Kayserispor 0-1 (Finale)

Gaziantep – Eyupspor 1-2 (Finale)

Kasimpasa – Basaksehir 1-3 (Finale)

Trabzonspor – Konyaspor 3-1 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

LNZ Cherkasy – Kudrivka 1-0 (Finale)

Veres-Rivne – Karpaty Lviv 0-0 (Finale)

UNGHERIA: NB I.

Zalaegerszeg – Paks 1-0 (Finale)

Kazincbarcika – DVTK 1-1 (Finale)

Győr – MTK Budapest 3-0 (Finale)