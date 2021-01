LaLiga, Valencia – Valladolid: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Valladolid – Valencia del Domenica 10 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la LaLiga

VALLADOLID – Domenica 10 gennaio 2021 , alle ore 21:00 Valladolid riceverà Valencia per la giornata 18 del campionato LaLiga. Non si tratta del primo match tra le due squadre che si ritrovano a sfidarsi dopo che l’ultima volta la Valencia si è imposta per 2-1 . L’incontro si svolgerà nello stadio Estadio José Zorrilla e sarà diretto dall’arbitro Vazquez. I bookmakers danno favorita la Valladolid e la quota della vittoria è data a 2.37 . Nelle ultime cinque uscite la Valladolid ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte realizzando 5 e subendone 6. La Valencia invece ha ottenuto 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte siglando 8 reti e subendone 7. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo incontro sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 21:00 troverete la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali e potremo scoprire le mosse dei due allenatori. Sguardo all’attuale classifica di LaLiga dove guida la Atl. Madrid con 38 , in seconda posizione c’è la squadra Real Madrid con 36 e Barcellona con 31.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Valencia – Valladolid

Probabile modulo 4-4-2 per il Valencia con Jaume tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Paulista-Diakhaby e da Wass e Gaya sulle fasce. A centrocampo Soler e Racic; sulle corsie Musah e Cheryshev. Davanti Gomez e Guedes. Possibile modulo speculare per il Valladolid con Jimenez tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Joaquin Fernandez-Yamiq e da Luiz Perez e Raul Garcia ai lati. In mezzo al campo Alcarez e Mesa; sulle fasce Orellana e Villa. Davanti Weissman e Guardiola.

VALENCIA (4-4-2): Jaume; Wass, Paulista, Diakhaby, Gaya; Musah, Soler, Racic, Chryshev; Guedes, Maxi Gomez. Allenatore: Gracia

VALLADOLID (4-4-2): Jiménez; Luis Perez, Joaquin Fernandez, Yamiq, Raul Garcia; Orellana, Alcarez, Mesa, Villa; Weissman, Guardiola. Allenatore: Soriano

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Valladolid – Valencia , valido per la giornata 18 del campionato LaLiga , sarà visibile in diretta tv su DAZN Italia. Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet. La gara sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.