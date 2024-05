L’Aquila – Sambenedettese: diretta live e risultato in tempo reale

La partita L’Aquila-Sambenedettese di Domenica 19 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per le finali Play Off del Girone F di Serie D

L’AQUILA – Domenica 19 maggio 2024, lo stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia ospiterà la partita L’Aquila-Sambenedettese, valevole per le finali Play Off del Girone F di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 16.00. Per andare in Serie C, la Sambenedettese dovrà ripetere l’impresa compiuta contro l’Avezzano. Questa volta, però, di fronte a sé incontrerà L’Aquila, che si è posizionata seconda in classifica durante la stagione regolare. Motivo per cui, il livello di difficoltà di questa sfida aumenta per la Sambenedettese.

L’Aquila infatti non perde da 8 gare consecutive e non ha certamente intenzione di farlo proprio ora, ad un passo dalla storica promozione in Serie C. La gara inizia quindi in salita per la Sambenedettese, che però ha voglia di continuare a stupire. Ad ogni modo, in queste partite secche, conta molto anche lo stato d’animo delle due squadre e, dopo aver battuto l’Avezzano, quello della Sambenedettese è ai massimi stagionali.

Andando quindi contro il favore dei pronostici, è possibile ipotizzare la Sambenedettese corsara in Abruzzo. Il fischietto Maksym Frasynyak della Sezione di Gallarate dirigerà questo incontro che si disputerà presso lo stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia. Sarà coadiuvato dal primo assistente Ivan Melnychuk di Bologna, mentre il secondo assistente sarà Lorenzo Gatto di Collegno.

Presentazione del match

QUI L’AQUILA – La squadra di mister Roberto Cappellacci, scenderà in campo con Michielin tra i pali e difesa a tre con Costa Ferreira, Del Pinto e Banegas. Centrocampo a quattro con Alessandretti, Del Moro, Di Santo, Alessandro e tridente offensivo formato da Pisciotta, Mantini e Brunetti.

QUI SAMBENEDETTESE – La squadra di mister Marco Mancinelli, scenderà in campo con Ascioti tra i pali e difesa a quattro con Pagliari, Zoboletti, Sirri, Chiatante. Centrocampo a tre con Arrigoni, Paolini, Bontà e tridente offensivo formato da Battista, Senigagliesi e Tomassini.

Probabili formazioni di L’Aquila – Sambenedettese

L’AQUILA (3-4-3): Michielin; Costa Ferreira, Del Pinto, Banegas; Alessandretti, Del Moro, Di Santo, Alessandro; Pisciotta, Mantini, Brunetti. Allenatore: Roberto Cappellacci.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Ascioti; Pagliari, Zoboletti, Sirri, Chiatante; Arrigoni, Paolini, Bontà; Battista, Senigagliesi, Tomassini. Allenatore: Marco Mancinelli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire la sfida tra L’Aquila e Sambenedetese in televisione, ma potrete rimanere aggiornati in merito al risultato sul nostro sito.