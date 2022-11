Latina – Monopoli: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Latina – Monopoli di mercoledì 30 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sedicesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023

LATINA – Mercoledì 30 novembre 2022 allo stadio Domenico Francioni andrà in scena Latina–Monopoli, gara valida per la sedicesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023: calcio di inizio alle ore 18. Da una parte, la squadra di Daniele Di Donato reduce da una striscia di non vittorie che dura ormai da sei giornate con quattro sconfitte, l’ultimo a Crotone e due pareggi. Dall’altro lato invece, la squadra di Giuseppe Pancaro che viene dalla ritrovata vittoria contro la Virtus Francavilla (1-0) dopo due sconfitte di fila con Giugliano e Foggia. Viene da un pareggio e una sconfitta tra le mura amiche il Latina che sin qui ha perso solo due volte in casa in sette partite. Brutto cammino per il Monopoli che in trasferta ha vinto una sola volta alla sesta giornata di campionato con il Picerno (1-2), da lì in poi tre pareggi e una sconfitta delle tre esterne incassate. In calo il Latina che vuole riprendere il buon cammino interrotto diversi turni fa, tornando a vincere e tentando il sorpasso in classifica ai danni di un Monopoli che vuole restare sopra e in piena zona play-off. I nerazzurri hanno 19 punti frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e sei ko mentre i biancoverdi hanno portato a casa sei successi, tre pari e sei ko con 21 punti. A dirigere la gara sarà Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria coadiuvato da Vincenzo Pedone di Reggio Calabria ed Egidio Marchetti di Trento.

I convocati del Latina

Cardinali, Antonio Esposito, Pellegrino, Giorgini, Di Livio, Sannipoli, Carletti, Tessiore, Rosseti, De Santis, Barberini, Di Mino, Celli, Nori, Tonti, Bordin, Carissoni, Andrea Esposito, Fabrizi, Riccardi

I convocati del Monopoli

Portieri: Vettorel, Avogadri, Iurino

Difensori: Bizzotto, Dibenedetto, Fornasier, Radicchio, Drudi, Cascella

Centrocampisti: Pinto, Falbo, Bussaglia, Vassallo, Hamlili, Piarulli, Viteritti

Attaccanti: Starita, Simeri, Rolando, Montini, Fella, Manzari

Presentazione del match

QUI LATINA – A difesa di Tonti spazio a De Santis, Giorgini e Celli. A centrocampo invece Sannipoli, Bordin, Di Livio, Riccardi e Di Mino. In avanti la coppia Carletti-Fabrizi.

QUI MONOPOLI – Bizzotto, Drudi e Fornasier davanti a Vettorel. Sulle corsie laterali Pinto e Viteritti mentre in mezzo al campo Hamlili, Bussaglia e Vassallo. In avanti Montini e Simeri.

Le probabili formazioni di Latina-Monopoli

LATINA (3-5-2): Tonti; De Santis, Giorgini, Celli; Sannipoli, Bordin, Di Livio, Riccardi, Di Mino; Carletti, Fabrizi. Allenatore. Di Donato

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; Bizzotto, Drudi, Fornasier; Pinto, Hamlili, Bussaglia, Vassallo, Viteritti; Montini, Simeri. Allenatore. Pancaro

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports, la piattaforma disponibile per PC, tablet e cellulari.