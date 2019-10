Lautaro che dolce doppietta … ecco la sua dedica speciale

“Feliz dia Mamà” la dedica speciale dell’attaccante nerazzurro in occasione dei gol realizzati nella sfida contro il Sassuolo

REGGIO EMILIA – Giornata speciale quella appena trascorsa da Lautaro Martinez. Una doppietta nella partita vinta contro il Sassuolo 4-3 e una prestazione tra le migliori da quando veste la casacca nerazzurra con un rigore procurato e lasciato al compagno Lukaku. Nell’esultanza il giocatore ha mandato una dedica alla madre che è in Argentina. Ai microfoni di Inter TV ha parlato dell’avversario che esprime un bel gioco ma anche degli errori commessi nel finale che per poco non consentivano agli avversari di riacciuffare il pari: “abbiamo perso un po ‘l’ordine di rimanere in campo, e poi c’è un momento, prendiamo un goal, raggiungiamo 3-4 in discesa e poi subiamo in una partita che effettivamente dominato. In questo dobbiamo migliorare”. A favore c’è la grande partita disputata fino al 4-1 e l’intesa con Lukaku che migliora di giornata in giornata: “Con Romelu stiamo lavorando durante la settimana, continuiamo a incontrarti. È arrivato quest’anno, stiamo cercando di migliorare la nostra comprensione per portare l’Inter alla vittoria. Sto molto bene a livello fisico”.

Foto di Lautaro Martinez fonte pagina ufficiale Instagram