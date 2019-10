Sassuolo – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sassuolo – Inter del 20 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

REGGIO EMILIA – Domenica 20 ottobre alle ore 12.30 si giocherà Sassuolo – Inter, incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la squadra emiliana che, nello scorso turno, non ha giocato a causa della scomparsa del presidente Squinzi. La squadra nero-verde, dunque, recupererà il match col Brescia nel mese di dicembre. Dall’altra parte, invece, ci sono i nerazzurri che sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Juventus ed in classifica occupano la seconda posizione con 18 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 20 ottobre alle ore 11.45 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Toljan e Peluso sulle corsie esterne mentre nel mezzo Ferrari e Marlon. A centrocampo Traorè in cabina di regia con Obiang e Duncan mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Defrel, Caputo e Berardi.

QUI INTER – Conte dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Handanovic tra i pali, reparto difensivo composto da De Vrij, Skriniar e Bastoni. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Barella e Gagliardini mezze ali mentre sulle corsie laterali spazio a Candreva e Asamoah. In attacco tandem offensivo composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sassuolo – Inter, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN e sarà visibile per gli abbonati Sky sul canale dedicato Sky Dazn (canale 209).

Le probabili formazioni di Sassuolo – Inter

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Peluso; Duncan, Traoré, Obiang; Defrel, Caputo, Berardi. Allenatore: De Zerbi

INTER (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Skriniar, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte

STADIO: Mapei Stadium