Conte ha confermato Bastoni in difesa mentre a centrocampo spazio a Biraghi al posto di Asamoah. Tandem offensivo con Lautaro e Lukaku

SASSUOLO – La giornata di domenica 20 ottobre si apre in Serie A con la sfida tra Sassuolo e Inter delle 12.30. Nerazzurri obbligati a vincere per tenere il passo della Juventus vittoriosa nella partita di ieri contro il Bologna per 2-1. Per farlo Conte si affida a una formazione che dovrà tuttavia rinunciare a tre pedine importanti come D’Ambrosio, Sensi e Sanchez per infortunio. Non se la cava meglio De Zerbi che nella lista composta da Mazzitelli, Ferrari, Bourabia, Rogerio e Pegolo va ad aggiungere anche Chiriches dopo gli impegni della sua nazionale. Quali saranno dunque le formazioni ufficiali del match? Da una parte c’è l’ipotesi del 4-3-3 che il tecnico neroverde sta valutando con possibile inserimento di Defrel assieme a Berardi e Caputo anche se al momento la formazione con Traoré trequartista e linea a quattro difensiva sembra la più plausibile.

Per Conte invece non dovrebbero esserci molte sorprese a partire dal modulo, il 3-5-2. Tra i ballottaggi possibili uno per ruolo con Bastoni che sembra favorito su Godin mentre a centrocampo Gagliardini si gioca una maglia con Vecino. In avanti Lautaro potrebbe essere risparmiato per la Champions così da lanciare Politano con Lukaku. Il match si potrà seguire con la nostra webcronaca in tempo reale e sarà diretta da Giacomelli, coadiuvato da Longo e Bottegoni, IV° uomo Ghersini mentre al Var troviamo Mazzoleni – Fiorito. Tradizione non molto felice per i nerazzurri che vedono il Sassuolo un pò come una bestia nera. Infatti sono ben 7 le sconfitte maturate negli ultimi 11 incontri anche se nella prima sfida del 22 settembre 2013 fu roboante il successo dei nerazzurri per 7-0 quando andarono in gol i vari Palacio, Taider, Alvarez, Cambiasso e doppietta di Milito.

CRONACA DIRETTA DI SASSUOLO – INTER

Le formazioni ufficiali di Sassuolo – Inter

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Tripaldelli, Marlon, Peluso, Müldür; Obiang, Magnanelli, Duncan; Traoré; Berardi, Caputo. A diposizione: Turati, Russo, Piccinini, Toljan, Romagna, Kyriakopoulos, Locatelli, Ghion, Djuricic, Boga, Defrel, Raspadori. Allenatore: De Zerbi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Asamoah, Lazaro, Dimarco, Borja Valero, Vecino, Politano, Esposito. Allenatore: Conte.