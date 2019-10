Una rete di Armenteros nel primo tempo decide il match e mantiene il primato in classifica per il Benevento. Per gli umbri un primo tempo da dimenticare ma nella ripresa, complice anche l’espulsione di Tello, la squadra di Oddo non riesce a reagire

BENEVENTO – Gara ricca di emozioni e di tantissime occasioni specialmente per la squadra di casa nel primo tempo. Il match parte subito forte per il Benevento che reclama un calcio di rigore per un probabile atterramento di Armenteros da parte di Gyomber, ma l’arbitro lascia proseguire il gioco. Non ci vuole molto e al minuto 19′ i padroni di casa passano in vantaggio con Armenteros. L’azione parte dalla fascia sinistra con Tello che crossa sul secondo palo per Roberto Insigne che di testa tira in porta, Vicario compie la prodezza e respinge il pallone ma l’attaccante svedese sfrutta il tapin e manda in rete. Altre due occasioni per il Benevento con Tello e Coda, ma Vicario è attento e preciso nelle parate. Il Perugia si vede solo nel finale del primo tempo con un’azione personale di Falzerano che tenta di ingannare Montipò con un tiro sul primo palo, ma l’estremo difensore campana devia in corner. Nella ripresa partono subito forte gli ospiti con Carraro che tira a giro dalla lunga distanza ma la sfera finisce di poco fuori sul fondo.

Al minuto 50 Tello prende un secondo giallo e viene espulso lasciando in 10 il Benevento. Il Perugia non riesce ad approfittare della superiorità numerica ma è il Benevento che potrebbe chiudere la partita con Insigne ma Vicario è ancora una volta attento. Altre due occasioni per il Perugia con Rosi dalla distanza ma Montipò in entrambe le occasioni è reattivo. Nel finale del match Carraro subisce l’espulsione diretta per gioco pericoloso con un piede a martello su Viola. In attesa di vedere se Empoli e Crotone riescano ad accorciare le distanze, il Benevento consolida il primato in classifica con 18 punti guadagnati. Sicuramente Armenteros per il gol segnato si guadagna un bel 7. Ottima anche la prova di Montipò che con con le sue parate salva il risultato e si guadagna un 7,5 in pagella. Vicario per gli ospiti è l’unico che si salva con un bel 7, sempre attento per tutta la partita e nulla può sul gol subito nonostante l’esser riuscito a togliere il pallone dalla porta, ma la sfera aveva varcato tutta la linea di porta.

PAGELLE DI BENEVENTO – PERUGIA

BENEVENTO (4-4-2): Montipò 7.5; Tuia 6.5, Antei 6.5, Caldirola 7, Letizia 6.5; Insigne 6.5 (69′ Kragl 6), Hetemaj 7 (87′ Del Pinto s.v.), Viola 7, Tello 5; Armenteros 7 (55′ Improta 6.5), Coda 6.5. Allenatore: F. Inzaghi.

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario 7; Rosi 6, Gyomber 5.5, Falasco 6, Di Chiara 6; Kouan 6 (60′ Dragomir 6), Carraro 5.5, Falzerano 6 (54′ Fernandes 6); Bonaiuto 6; Falcinelli 5.5 (’77 Melchiorri s.v.), Iemmello 6. Allenatore: Oddo.

Reti: 20′ Armenteros

Assist: –

Ammonizioni: Hetemaj, Antei, Viola (B), Kouan, Iemmello (P)

Espulsioni: Tello (B), Carraro (P)

Recupero: 3′ minuti nel primo tempo, 8′ minuti nel secondo tempo.