Giornata molto interessante quella di domenica 20 ottobre e non solo per il calcio italiano. In Inghilterra infatti in scena Manchester United e Liverpool, derby d’Inghilterra con calcio d’inizio alle ore 17.30. Si gioca nei principali campionati europei con quello italiano in primo piano. In Serie A si parte con il lunch match tra Sassuolo e Inter mentre alle 15 in evidenza Samp – Roma. In serata il quadro si chiuderà con Milan – Lecce con la prima di Pioli in panchina. Saranno tutti match che avranno il supporto della nostra webcronaca così come per Empoli – Cremonese in Serie B e Avellino – Bari in C. Prima di andare a vedere nel dettaglio tutti i risultati della giornata in tempo reale, sguardo a quelli già maturati.

Partiamo dalla Superliga in Argentina con il 4-2 esterno del Lanus sui Talleres Cordoba. In Bolivia finisce 1-1 tra Royal Pari e Destroyers mentre in Brasile colpo esterno per 2-1 del Cruzeiro sul Corinthians. In Canada 2-0 del Pacific FC sul Valour mentre in Paraguay sconfitta casalinga del River Plate, 1-0 contro l’Olimpia Asuncion. Nella Liga messicana 2-2 tra Necaxa e Club America mentre vincono in trasferta Monarcas 3-2 sul Cruz Azul e Juarez sul Pachuca. In Perù Garcilaso supera in trasferta 2-1 l’AD Cantolao mentre finisce senza reti tra Sport Boys e U. San Martin. In Uruguay il Nacional si imponte 2-0 sul Cerro CA mentre nella MLS in USA vittorie casalinghe per Toronto FC e Real Salt Lake rispettivamente contro DC United 5-1 dopo i tempi supplementari e contro Portland Timbers 2-1.

