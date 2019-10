Avellino – Bari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Avellino – Bari del 20 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la decima giornata di Serie C girone C, calcio d’inizio alle ore 15

AVELLINO – Domani pomeriggio 20 ottobre alle ore 15 andrà in scena Avellino – Bari, incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie C girone C 2019/2020. I padroni di casa, dopo la sconfitta in trasferta contro la Paganese hanno deciso di affidare la guida tecnica a Ezio Capuano. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra pugliese che con il cambio allenatore di qualche settimana fa ha iniziato a ritrovare la vittoria, battendo nel turno precedente la capolista Ternana tra le mura amiche. L’incontro sarà diretto dal signor Marcenaro della sezione di Genova.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 20 ottobre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI AVELLINO – Subito il nuovo allenatore in conferenza stampa ha ammesso: “Affrontiamo la squadra più forte del campionato, il Bari è una corazzata per la Serie C. Entreremo in campo con umiltà cercando di individuare i punti deboli del nostro avversario. Siamo in difficoltà, i numeri dicono questo, ma se iniziamo ad avere consapevolezza nei nostri mezzi e con l’apporto del nostro pubblico, allora ne verremo fuori. Ai tifosi dico: venite allo stadio, sono certo che non ve ne pentirete”.

Tanti i dubbi per Capuano che dovrebbe far scendere in campo i suoi con il 3-5-2. Tra i pali è previsto il ritorno di Tonti, pacchetto difensivo composto da Zullo, Morero e Laezza. A centrocampo Di Paolantonio in regia con De Marco e Rossetti mezze ali, mentre sulle fasce agiranno Celjak e Micovschi. Il tandem d’attacco sarà composto da Albadoro e Charpentier. Recuperato lo svedese Karic che partirà dalla panchina e scalpita anche la punta Alfageme.

QUI BARI – Vivarini non si fida dell’Avellino e dichiara: “Al Parteno-Lombardi gara piena di insidie. Voglio un Bari attento, determinato e umile”.

Anche Vivarini farà scendere in campo i suoi con il 3-5-2. In porta Frattali, pacchetto arretrato composto da Sabbione, Di Cesare e Perrotta. A centrocampo Bianco in cabina di regia con Awua (che sostituisce lo squalificato Hamlili) e Scavone mezze ali con esterni Berra e Costa. Il tandem d’attacco sarà composto dalla collaudata coppia Simeri – Antenucci

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Avellino – Bari, valevole per la decima giornata del campionato di Serie C girone C, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su ELEVEN SPORTS.

Le probabili formazioni di Avellino – Bari

AVELLINO (3-5-2): Tonti; Zullo, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti, Micovschi; Albadoro, Charpentier. Allenatore: Capuano

BARI (3-5-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Berra, Awua, Bianco, Scavone, Costa; Simeri, Antenucci. Allenatore: Vivarini

STADIO: Partenio-Lombardi