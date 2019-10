Sampdoria-Roma 0-0, il tabellino: vince la noia al Ferraris

Il tabellino di Sampdoria-Roma 0-0 il risultato finale: nessun gol e pochissime emozioni nel match del Ferraris, primo punto per Ranieri.

GENOVA – Nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020 Sampdoria e Roma non si fanno male pareggiando 0-0. Nessun gol e pochissime chance per entrambe le squadre con la Roma falcidiata nuovamente dagli infortuni, a farne le spese Cristante e Kalinic. Con questo pareggio la squadra di Ranieri resta ultima in classifica con 4 punti mentre i capitolini scivolano in sesta posizione con 13 punti.

Sampdoria-Roma 0-0: il tabellino del match

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Rigoni (60′ Depaoli), Bertolacci (72′ Ekdal), Vieira, Jankto; Gabbiadini (65′ Bonazzoli), Quagliarella. A disposizione: Falcone, Augello, Depaoli, Ferrari, Chabot, Barreto, Maroni, Ekdal, Leris, Ramirez, Bonazzoli, Caprari. Allenatore: Ranieri

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante (8′ Pastore), Veretout; Florenzi (75′ Perotti), Zaniolo, Kluivert; Kalinic (47′ Dzeko). A disposizione: Fuzato, Mirante, Cetin, Fazio, Juan Jesus, Santon, Pastore, Perotti, Antonucci, Dzeko. Allenatore: Fonseca

RETI: //

AMMONIZIONI: Vieira, Bertolacci, Bereszynski (S), Kluivert, Mancini, Perotti (R)

ESPULSIONI: Kluivert (R)

RECUPERO: 5′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Luigi Ferraris