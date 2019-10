Sampdoria – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Roma del 20 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

GENOVA – Domenica 20 ottobre alle ore 15 andrà in scena Sampdoria – Roma, incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che stanno vivendo un periodo nero: nell’ultimo turno sconfitta in quel di Verona, ultimo posto in classifica con l’esonero di Di Francesco e l’arrivo di Ranieri. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra capitolina che è reduce dal pareggio casalingo contro il Cagliari ed in classifica occupa la quinta posizione con 12 punti.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Ranieri dovrebbe schierare la sua squadra col 4-4-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Murru sulle fasce laterali mentre nel mezzo Colley e Murillo. A centrocampo Ekdal e Vieira in cabina di regia con Rigoni e Jankto sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Gabbiadini e Quagliarella.

QUI ROMA – Fonseca dovrebbe affidarsi al classico 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, pacchetto difensivo composto da Spinazzola e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Mancini e Smalling. A centrocampo Cristante e Veretout in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Florenzi, Zaniolo e Kluivert alle spalle di Kalinic.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Sampdoria – Roma, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta da Sky Sport Serie A (canale 202) e in streaming per gli abbonati attraverso la piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Roma

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Rigoni, Ekdal, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Kalinic. Allenatore: Fonseca

STADIO: Luigi Ferraris