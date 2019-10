Juventus – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Bologna del 19 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

TORINO – Sabato 19 ottobre alle ore 20.45 si giocherà Juventus – Bologna, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i bianconeri che sono reduci dalla grande vittoria esterna contro l’Inter che ha permesso agli uomini di Sarri di salire in testa alla classifica con 19 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine emiliana che è reduce dal pareggio interno contro la Lazio ed in classifica occupa l’undicesimo posto con 9 punti. A dirigere il match dello Stadium sarà il signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 19 ottobre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo De Ligt e Bonucci. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Matuidi e Khedira mezze ali mentre davanti Bernardeschi a supporto del tandem offensivo composto da Higuain e Cristiano Ronaldo.

QUI BOLOGNA – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali, pacchetto difensivo composto da Mbaye e Krejci sulle corsie esterne mentre nel mezzo Danilo e Denswil. A centrocampo Poli e Dzemaili in cabina di regia mentre davanti Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – Bologna, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta da Dazn su ogni dispositivo dotato di una connessione a internet e dell’app della piattaforma di streaming. Inoltre sarà possibile vedere il match su Sky sul canale Sky Dazn 1 (canale 209).

Le probabili formazioni di Juventus – Bologna

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

STADIO: Allianz Stadium