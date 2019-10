Serie A, Juventus – Bologna: le formazioni ufficiali

Sarri conferma Cuadrado in difesa mentre a centrocampo spazio a Rabiot per far riposare Matuidi. Sulla trequarti Bernerdeschi preferito a Dybala

TORINO – Alle 20.45 Juventus e Bologna si affronteranno per l’anticipo dell’ottava giornata di campionato. Intorno alle ore 20 sapremo le formazioni ufficiali dell’incontro diretto da Irrati di Pistoia, intanto proviamo a fare delle previsioni. Sarri dovrebbe confermare tra i pali Buffon, in difesa torna a disposizione Danilo. Dubbio a centrocampo con Matuidi che potrebbe essere risparmiato in ottica Champions per Rabiot mentre Bernardeschi parte in vantaggio su Dybala. Mihailovic deve sciogliere il dubbio in difesa con Bani che potrebbe essere preferito a Deswil mentre a centrocampo possibile inserimento di Svanberg in luogo di Dzemaili. In avanti con Destro out, Palacio dal primo minuto come falso 9 e possibile staffetta con Santander.

Negli ultimi cinque precedenti sempre con 3 punti la Juventus e due in rimonta come nella stagione 2017 – 2018 quando il rigore di Verdi aveva consentito ai rossoblù di chiudere in avanti primo tempo ma nella ripresa l’autorete di De Maio ha dato il là al successo bianconero con Dybala e Higuain. Sono proprio quest’ultimi a essere tra i più prolifici con il primo che ha realizzato ben 4 reti nei 5 incontri. Curiosità: il risultato più frequente è 1-1 uscito ben 15 volte mentre il match con più gol è stato giocato nella stagione 1954 – 1955 quando la Juve si impose 5-1 con reti di Colombo, doppietta Bronée, Cappello e Mannucci.

Le formazioni ufficiali di Juventus – Bologna

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Demiral, Rugani, Can, Bentancur, Dybala. Allenatore: Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. A disposizione: Da Costa, Sarr, Paz, Denswil, Corbo, Dzemaili, Schouten, Santander, Skov Olden. Allenatore: Mihajlovic