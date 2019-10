Serie B, Benevento – Perugia 1-0: il tabellino

BENEVENTO – Nel tardo pomeriggio si sono sfidate le prime due squadre del campionato cadetto. Nei primi 10 minuti meglio il Perugia, poi per tutto il primo tempo solo Benevento che al 20° con Armenteros va in vantaggio. Partita molto nervosa, con molte ammonizioni, nella ripresa Tello viene espulso (doppio giallo) per aver abbattuto Falzerano (uscito in barella) in scivolata. Nonostante l’uomo in più non incidono gli ospiti e al 83° si ristabilisce la parità numerica per un fallo ingenuo di Carraro. Tra le prestazioni degli ospiti, risaltano le parate di Vicario, male l’ex Iemmello, sormontato per tutta la partita dai fischi. Tra le fila campane bene Letizia e Coda con la loro esperienza, ma nel complesso ottima prestazione di squadra.

Il tabellino di Benevento – Perugia



Benevento (4-4-2): Montipò; Tuia, Letizia, Antei, Caldirola; Hetemaj (dal 88° Del Pinto), Viola, Tello, Insigne (dal 68°Kragl); Armenteros (dal 56°Improta), Coda. A disposizione: Manfredini, Gori; Gyamfi; Del Pinto, Kragl, Improta, Basit, Vokic, Schiattarella; Di Serio, Sau. Allenatore: Inzaghi.

Perugia (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Carraro, Gyomber, Di Chiara; Kouan (dal 61°Dragomir), Falasco, Falzerano (dal 54°Fernandes); Bonaiuto; Falcinelli (dal 77°Melchiorri), Iemmello. A disposizione: Nzita, Rodin, Sgarbi, Mazzocchi, Dragomir, Fernandes, Nicolussi, Balic, Fulignati, Capone, Melchiorri, Albertoni. Allenatore: Oddo.

Reti: Armenteros 20° (Benevento).

Ammonizioni: Hetemaj, Tello, Antei, Viola, Inzaghi (all) (Benevento). Kouan, Iemmello (Perugia).

Espulsioni: Tello 51°(doppio giallo) (Benevento). Carraro 83°(Perugia).

Recupero: 3min (1°T). 8min (2°T).