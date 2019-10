Benevento – Perugia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Benevento – Perugia del 19 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

BENEVENTO – Domani pomeriggio, sabato 19 ottobre alle ore 18 andrà in scena Benevento – Perugia, incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la squadra sannita che viene dal prezioso successo esterno contro lo Spezia ed in classifica occupa la prima posizione con 15 punti. Dall’altra parte, invece, c’è il Grifone che, prima della sosta, ha battuto il Pisa ed in classifica occupa la seconda posizione con 14 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 19 ottobre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BENEVENTO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Montipò tra i pali, pacchetto difensivo composto da Del Pinto e Letizia sulle corsie esterne mentre nel mezzo Antei e Caldirola. A centrocampo Hetemaj e Viola in cabina di regia con Kragl e Tello sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Sau e Coda.

QUI PERUGIA – Oddo dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-2-1 con Vicario in porta, pacchetto difensivo composto da Rosi e Di Chiara sulle corsie laterali mentre nel mezzo Gyomber e Falasco. A centrocampo Carraro in cabina di regia con Falzerano e Kouan mezze ali mentre davanti Fernandes e Buonaiuto alle spalle dell’unica punta Iemmello.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Benevento – Perugia, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Benevento – Perugia

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Del Pinto, Antei, Caldirola, Letizia, Kragl, Hetemaj, Viola, Tello, Sau, Coda. Allenatore: Inzaghi

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara, Falzerano, Carraro, Kouan, Fernandes, Buonaiuto, Iemmello. Allenatore: Oddo

STADIO: Ciro Vigorito