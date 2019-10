Fantacalcio, pagelle 8° giornata di Serie B 2019-2020

L’ottava giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

CITTADELLA – L’ottava giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si apre con la sconfitta a sorpresa del Cittadella sul campo del Cosenza; veneti in vantaggio con De Vita, rimontati da una doppietta di Bruccini (uno dei gol su rigore) e dalla rete di Baez.



La Salernitana perde a Venezia e manca l’aggancio in vetta: a segno l’ex Bocalon. Male anche il Pordenone sul campo dello Juve Stabia, al suo secondo successo consecutivo. Finisce 4-2 con reti di Mezzavilla, Forte, Calvano e Canotto per i padroni di casa; per gli ospiti di Misuraca e autorete di Calò. pari tra Entella e Trapani: a De Luca risponde Taugordeau dal dischetto. Vittoria in rimonta dello Spezia a Pescara; in vantaggio con Machin, i biancazzurri si fanno raggiungere da Bartolomei e Gudjohnsen. Un gol di Armentero regala al Benevento la vittoria sul Perugia e consente ai sanniti di allungare in testa alla classifica.

Domenica si giocano Chievo – Ascoli, Pisa – Crotone ed Empoli – Cremonese. Chiude il programma il Monday night tra Frosinone e Livorno.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Venerdì 18 ottobre

21.00

Cittadella – Cosenza (pagelle – tabellino)

Sabato 5 ottobre

15.00

Juve Stabia – Pordenone (pagelle – tabellino)

Pescara – Spezia (pagelle – tabellino)

Venezia – Salernitana (pagelle – tabellino)

Virtus Entella – Trapani (pagelle – tabellino)

18.00

Benevento – Perugia (pagelle – tabellino)

Domenica 20 ottobre

15.00

Chievo – Ascoli (pagelle – tabellino)

Pisa – Crotone (pagelle – tabellino)

21.00

Empoli – Cremonese (pagelle – tabellino)

Lunedì 21 ottobre

Frosinone – Livorno (pagelle – tabellino)