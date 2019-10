Una doppietta di Bruccini e un gol di Baez regalano i primi tre punti al Cosenza. A nulla è servito il vantaggio del Cittadella nel primo tempo con Vita, ma nella ripresa i padroni di casa non entrano in partita

CITTADELLA – Gara molto entusiasmante e vivace. Molte le occasioni avute specialmente nel secondo tempo. Il match parte subito forte per gli ospiti che al primo minuto di gioco con Riviere in girata spedisce il pallone di poco fuori. Neanche il tempo di rammaricarsi dell’occasione sprecata che subito il Cittadella prende coraggio e con il centrocampista Vita trova un bellissimo gol da fuori area. I padroni di casa mantengono le redini del campo e solo nel finale si fa rivedere il Cosenza con Sciaudone che a colpo sicuro trova lo specchio della porta ma Paleari è reattivo e compie un vero miracolo mantenendo la sua squadra in vantaggio. Nella ripresa si stravolgono le carte, i padroni di casa mentalmente non entrano in campo e subiscono la maggior voglia dei calabresi che in 15′ minuti ribaltano il risultato con la doppietta di Bruccini e chiudono i conti con un bellissimo tiro a giro di Baez. Sicuramente Bruccini si guadagna un bel 7,5 per la doppietta. Ottima anche la prova di Baez che con un assist e un gol si guadagna un bel 7 in pagella. Vita per i padroni di casa si prende un 6,5, sempre presente nel primo tempo, si perde nella ripresa come tutta la sua squadra.

PAGELLE DI CITTADELLA – COSENZA

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari 6; Ghiringhelli 5.5, Perticone 5.5, Camigliano 6, Benedetti 6; Vita 6.5, Iori 6 (61′ Pavan 6), Branca 5.5; Luppi 5.5 (74′ Panico s.v.); Celar 5, Diaw 5 (83′ Bussaglia s.v.). A disposizione: Maniero, Mora, Adorni, Ventola, Proia, D’Urso, Rizzo, Bussaglia, Rosafio. Allenatore: Venturato

COSENZA (4-3-3): Perina 6; Legittimo 6.5, Monaco 6 (54′ Capela 6), Idda 6.5, Corsi 5.5 (46′ Bittante 6.5); Bruccini 7.5, Kanoute 6 (84′ Greco s.v.), Sciaudone 6 ; Carretta 6, Rivière 6, Baez 7. A disposizione: Quinterio, Saracco, Litteri, D’Orazio, Broh, Trovato, Kone, Pierini. Allenatore: Braglia

Reti: 2′ Vita (Ci), 57′ e 63′ su rig. Bruccini, 70′ Baez (Co)

Assist: Baez, Bittante

Ammonizioni: Bruccini e Idda (Co) Camigliano, Benedetti, Luppi e Perticone (Ci)

Recupero: 1′ minuto nel primo tempo, 5′ minuti nel secondo tempo.