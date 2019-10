Il giocatore lombardo è il migliore in campo lesto a segnare tra due difensori toscani. Buona prova anche per Stulac autore del momentaneo vantaggio per i padroni di casa. Pessimo Agazzi che si prende un 5,5 per non essere stato attento al gol subito sul primo palo

EMPOLI – Occasione persa per la squadra di casa che speravano di riportarsi a -1 dalla capolista Benevento e invece si devono accontentare di un pareggio contro una Cremonese che continua nella sua stagione caratterizzata da continui alti e bassi. Partono subito forte gli ospiti che vanno alla conclusione prima con Arini e poi con Kingsley ma Brignoli è attento e non si fa sorprendere. Ma passano in vantaggio i padroni di casa al minuto 23 con Stulac che va alla conclusione da fuori area sul primo palo e sorprende un Agazzi non perfetto. Prima dell’intervallo ed a inizio ripresa, i grigiorossi, vanno vicinissimi al pareggio con Ceravolo, ma Brignoli è attentissimo. Ma al minuto 56′ Castagnetti butta in area un pallone morbido e preciso, stop di petto tra due avversari di Soddimo e tiro in porta in scivolata che regala il pareggio ai lombardi. Galvanizzata dal gol la Cremonese non sfrutta una ghiottissima occasione in contropiede, a sbagliare il passaggio è Palombi per Deli che poteva dare la vittoria agli ospiti. Soddimo è il migliore dei suoi con un bel 7, sempre preciso e lesto nelle sue giocate. Stulac prende un 6,5, le conclusioni da fuori area sono il suo forte. Agazzi prende 5,5, sbaglia nel gol ma poi rialza un pò la votazione con alcune parate che mantengono il risultato in parità.

PAGELLE DI EMPOLI – CREMONESE

Empoli (4-3-1-2): Brignoli 6; Veseli 5.5, Romagnoli 6, Nikolaou 6, Balkovec 6 (38’st Antonelli s.v.); Frattesi 6, Stulac 6.5, Dezi 6; Laribi 5.5 (26’st Merola 6); Mancuso 5.5, Piscopo 5.5. A disp: Bajrami, Fantacci, Gazzola, Lombardi, Perucchini, Pirrello, Provedel, Ricci. All. Bucchi.

Cremonese (3-5-2): Agazzi 5.5; Ravanelli 6, Caracciolo 6, Bianchetti 6.5; Migliore 6, Castagnetti 6.5, Kingsley 6 (45’+4’st Renzetti s.v.), Arini 5, Mogos 6; Soddimo 7 (25’st Deli 6); Ceravolo 5.5 (25’st Palombi 5.5). A disp: Boultam, Cerri, Ciofani, Gustafsson, Ravaglia, Renzetti, Volpe, Zortea. All. Baroni

Reti: 23’ Stulac (E), 56′ Soddimo (C)

Assist: Castagnetti

Ammonizioni: Kingsley (C)

Espulsioni: Arini (C)

Recupero: nessun minuto nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo.