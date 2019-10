Il centrocampista toscano prende un bel 7. Peccato per l’incertezza di Gori che subisce il gol del pareggio, ma comunque salva la sua squadra in altre occasioni e prende un 6,5 come anche Golemic autore del gol per il Crotone e Barberis sempre presente nel gioco calabrese

PISA – Bella partita all’Arena Garibaldi con un pareggio che molto probabilmente sta stretto agli ospiti. Iniziano i giochi e parte subito forte il Pisa con Masucci che in scivolata tira in porta e Cordaz si salva in due tempi. Subito dopo tocca al Crotone, inserimento di Benali e tiro di sinistro che costringe il portiere Gori a deviare in corner. Ma a passare in vantaggio sono gli uomini di casa: Pinato dalla bandierina crossa in area, Simy manca l’intervento e De Vitis di testa mette la sfera alle spalle di Cordaz. Subito il Crotone in avanti con Simy ma Pinato salva sulla linea di porta. Nella ripresa è subito il Pisa che si trova l’occasione per andare avanti con il doppio vantaggio; Gucher con un tiro di destro a giro da dentro l’area manda il pallone fuori. Il Crotone trova il gol del pareggio con Golemic che di testa sfrutta un’incertezza in uscita di Gori e ristabilisce la parità. Gori si riscatta subito dopo con una prodezza al tiro di sinistro da dentro l’area di Mazzotta. Al minuto 80 viene espulso Gigliotti per una gomitata su Marconi, ma il Pisa non nè approfitta della superiorità numerica, anzi è il Crotone che ci crede ancora, Messias scatta tutto solo verso la porta ma il suo tiro di sinistro si schianta sul pallo con Gori che comunque ha coperto bene il suo primo palo. Il migliore della partita è De Vitis che si guadagna un bel 7. Gori, nonostante l’incertezza, grazie alle sue prodezze si guadagna un 6,5 come anche Golemic autore del pareggio, Barberis sempre presente nelle azioni del Crotone e Pinato autore dell’assist del vantaggio toscano e autentico salvatore sulla linea di porta nel primo tempo.

PAGELLE DI PISA – CROTONE

PISA (3-5-2): Gori 6.5; Aya 5.5, De Vitis 7 (66′ Ingrosso 6), Benedetti 6; Pinato 6.5 (57′ Birindelli 5.5), Verna 6, Gucher 6, Siega 6, Belli 6; Masucci 6.5 (75′ Fabbro s.v.), Marconi 5.5. Allenatore: D’Angelo.

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6; Golemic 6.5, Marrone 6.5 , Gigliotti 5; Molina 6, Benali 6.5, Barberis 6.5, Crociata 6 (61′ Vido 5.5 ), Mazzotta 6.5 (76′ Mustacchio s.v); Simy 5.5 (68′ Nalini 6), Messias 6. Allenatore: Stroppa.

Reti: 30′ De Vitis (P), 72′ Golemic (C)

Assist: Pinato

Ammonizioni: Masucci, Benedetti, Gucher, Aya, Verna, Fabbro e Siega (P) Crociata, Messias, Benali e Vido (C)

Espulsioni: Gigliotti (C)

Recupero: nessun minuto nel primo tempo, 5′ minuti nel secondo tempo.