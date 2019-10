L’attaccante clivense il migliore della partita. Ottima anche la prova del compagno di reparto Rodriguez e del giovane Vignato autore del definitivo 2 a 0. Nell’Ascoli si salva solo il portiere Leali autore di salvataggi importanti che non hanno fatto dilagare il Chievo

VERONA – I padroni di casa trovano la prima vittoria casalinga in questo campionato. Tante le occasioni non sfruttate dal Chievo per chiudere la partita, a salvare la faccia e un risultato più roboante è stato il portiere Leali autore di tanti interventi. Partono subito forte i clivensi con Rodriguez che serve Vignato ma il giovane si fa parare la conclusione da Leali ma al minuto 14 va in vantaggio con Meggiorini, ben lanciato da Cesar, effettua un ottimo controllo e spedisce la palla in rete. Tante le occasioni non sfruttate dai padroni di casa ma il primo tempo finisce con il loro vantaggio. Nella ripresa Rosseti non approfitta di un errore della difesa di casa e si fa parare il tiro da Semper, ma poco dopo Petrucci si fa espellere per doppia ammonizione lasciando l’Ascoli in 10 uomini. Arriva un’altra occasione per i marchigiani ma Semper si fa trovare pronto deviando una conclusione di Ninkovic. Ma dopo è solo Chievo con due occasioni per Rodriguez ed una per Vignato, ma il gol della sicurezza arriva al minuto 88′ con Vignato che da fuori area segna di destro con un tiro forte e angolato dove Leali non può arrivare. Il Chievo ritorna in zona playoff mentre per l’Ascoli arriva la terza sconfitta consecutiva. Mattatore della partita Meggiorini che prende 7,5. Guadagnano 7 sia Vignato che Rodriguez. Per l’Ascoli si salva solo Leali che prende un bel 7.

PAGELLE DI CHIEVO – ASCOLI

CHIEVO (4-3-1-2): Semper 6.5; Dickmann 6.5, Vaisanen 6.5, Cesar 6.5, Brivio 6; Segre 6.5, Obi 6 (59′ Garritano 6), Esposito 6; Vignato 7; Meggiorini 7.5 (82′ Rovaglia s.v.), Rodriguez 7 (92′ Bertagnoli s.v.). A disposizione: Pavoni, Nardi, Cotali, Leverbe, Frey, Rigione, Pina Nunes, Schafer, Grubac. Allenatore: Marcolini

ASCOLI (4-3-1-2): Leali 7; Laverone 5.5, Brosco 5, Gravillon 5, D’Elia 5.5; Gerbo 5, Petrucci 4.5, Padoin 5; Chajia 5 (50′ Ninkovic 5.5); Scamacca 5 (58′ Brlek 5), Rosseti 5 (58′ Ardemagni 5). A disposizione: Lanni, Ferigra, Andreoni, Pucino, Valentini, Troiano, Piccinocchi, Cavion, Matos. Allenatore: Zanetti

Reti: 14′ Meggiorini, 88′ Vignato

Assist: Cesar

Ammonizioni: Ninkovic (A)

Espulsioni: Petrucci (A)

Recupero: 3′ minuti nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo