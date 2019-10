In Serie A c’è Brescia – Fiorentina, in Premier League Sheffield Utd – Arsenal. Nella notte i primi risultati del 21 ottobre 2019 dal Sud America

Lunedì 21 ottobre giorno di posticipi in particolare in Italia e Inghilterra. Seguiremo più da vicino anche con il supporto della webcronaca le sfide serali tra Brescia e Fiorentina e tra Frosinone e Livorno mentre nella Premier League l’Arsenal sarà impegnato in trasferta contro lo Sheffield United. Prima di andare a vedere tutti i risultati aggiornati in tempo reale di questa giornata vediamo chi ha già giocato. Partiamo dalla Colombia con i successi per 2-0 del Santa Fe sull’U. Magdalena e dell’Ind. Medellin sul Petrolera. In Ecuador colpo esterno per 3-0 dell’Emelec sul campo del Barcellona SC mentre in Paraguay 1-0 dello Sp. Luqueno sul Guarani. Nella Liga Messico è stata sospesa per disordini tra le tifoserie la sfida tra Atletico San Luis e Queretaro con il risultato sul 2-0 per gli ospiti mentre finisce 1-1 tra Monterrey e Guadalajara. Nella MLS in USA 2-1 esterno del Los Angeles Galaxi sul Minnesota mentre in Venezuela finisce 4-0 tra Puerto Cabello e Llaneros.

