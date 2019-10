In rimonta nella ripresa lo Spezia ottiene una vittoria importantissima in trasferta. A farne le spese è il Pescara, poco cinico e andato in vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa annullato un gol regolare di Brunori agli abruzzesi

PESCARA – Gara dalle poche emozioni che vede vincere gli ospiti che sfruttano le uniche due occasioni della loro partita. Il primo tempo vede il Pescara tenere bene il campo e passare in vantaggio al minuto 23 con Machin che dalla lunetta con un tiro preciso e rasoterra spedisce la palla nell’angolo basso alla destra di Scuffet. Sul finale del primo tempo ancora gli abruzzesi vicinissimi al gol con Busellato che manda di poco alto sopra la traversa. Nella ripresa l’inerzia della partita non cambia, ma lo Spezia pareggia abbastanza fortunosamente con Bartolomei che di piatto destro spegni la palla sul palo interno, imbeccato involontariamente da un tiro sbagliato di Gudjonhnsen. Dopo pochi minuti lo Spezia passa in vantaggio con Gudjonhnsen lasciato solo in area sugli sviluppi di un corner calciato da Ramos. Il Pescara si vede anche annullare un gol regolare di Brunori che anticipa un difensore ligure e manda in rete, ma secondo l’arbitro la deviazione del pallone dell’attaccante è con il braccio. Machin il migliore dei suoi si prende un bel 6,5. Per gli ospiti Gudjonhnsen si prende un bel 7 per il gol vittoria e per l’assist che ha servito.

PAGELLE DI PESCARA – SPEZIA

PESCARA (3-5-1-1): Kastrati 5.5; Drudi 5.5, Campagnaro 6 (78’ Borrelli s.v.), Scognamiglio 5.5; Zappa 5.5, Busellato 6 (62’ Ingelsson 5), Memushaj 6 (76’ Palmiero 5.5), Machin 6.5, Masciangelo 6; Galano 5.5; Brunori 6. Allenatore: Zauri

SPEZIA (4-3-3): Scuffet 5.5; Vignali 6, Capradossi 6, Terzi 6, Ramos 6; Bartolomei 6.5, M. Ricci 6, Mora 6; F. Ricci 5.5(85’ Erlic s.v.), Gyasi 5.5(61’ Gudjohnsen 7), Bidaoui 6 (77’ Delano 6). Allenatore: Italiano

Reti: 23′ Machin (P), 69′ Bartolomei (S), 71′ Gudjonhnsen (S)

Assist: Gudjonhnsen, Ramos

Ammonizioni: Vignali, Mora e Gudjohnsen (S) Drudi, Memushaj, Brunori e Machin (P)

Recupero: nessun minuto nel primo tempo, 5′ minuti nel secondo tempo