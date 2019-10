Una gara per lunghi tratti giocata dagli ospiti ma a decidere è il gol di Bocalon sul finire della prima frazione di gioco. Non dato un gol regolare a Giannetti per un presunto fuorigioco inesistente

VENEZIA – Una gara giocata per lunghi tratti dalla Salernitana, ma a vincere sono stati i padroni di casa. Partono subito forte gli ospiti con Kiyine che crossa in area e Maistro con un ottimo inserimento tocca la palla ma la spedisce sulla traversa. Pochi minuti più tardi Giannetti segna con la punta del piede destro, dopo un bellissimo passaggio di Lopez, ma l’arbitro ferma il gioco per posizione di offside dell’attaccante. Fuorigioco che rivedendo le immagini non c’era. Il portiere ospite Micai viene impegnato solo al minuto 20 con un tiro da pochi passi di Capello. Alla mezzora ancora Kiyine sulla sua fascia destra mette un bellissimo cross per la testa di Giannetti che prende il palo alla sinistra di Lezzerini. Ma a passare in vantaggio è il Venezia con un’azione costruita da Zuculini che passa un pallone morbido per Di Mariano che di petto fa una sponda per Capello che a sua volta lancia un pallone per Bocalon che entra in area e non sbaglia. Il secondo tempo è meno bello come il primo ma è la Salernitana che fa suo il campo però non riesce a trovare il gol del pareggio. Ottima la prova di Bocalon autore del gol vittoria e si prende un bel 7. Stesso voto per il suo compagno Capello autore di un’ottima partita oltre al bellissimo assist. Per la Salernitana Giannetti sempre presente si prende un bel 6,5.

PAGELLE DI VENEZIA – SALERNITANA

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini 6; Fiordaliso 6, Modolo 6, Cremonesi 6, Ceccaroni 6.5 (85’ Casale s.v.); Zuculini 6, Fiordilino 6, Lollo 6 (52’ Maleh 6); Di Mariano 6.5 (70’ Aramu 6); Capello 7, Bocalon 7. Allenatore: Dionisi

SALERNITANA (3-5-2): Micai 6; Karo 6, Migliorini 5.5, Jaroszynski 6; Kiyine 6 (79’ Jallow s.v), Maistro 5.5 (68’ Lombardi 5.5), Di Tacchio 5.5, Firenze 5 (62’ Odjer 6), Lopez 6; Djuric 5.5, Giannetti 6.5. Allenatore: Ventura

Reti: 43′ Bocalon

Assist: Capello

Ammonizioni: Zuculini, Ceccaroni, Bocalon, Maleh e Aramu (V) Kiyine, Karo, Giannetti e Jallow (S)

Recupero: 3′ minuti nel primo tempo, 5′ minuti nel secondo tempo