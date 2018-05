Juventus – Bologna: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Bologna: la presentazione del match, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la trentaseiesima giornata di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.45

TORINO – Sabato 5 maggio alle ore 20.45 andrà in scena Juventus – Bologna, secondo anticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Allegri che nell’ultimo turno ha, forse, dato lo strappo decisivo al Napoli vincendo una partita pazzesca in casa dell’Inter e approfittando dello scivolone di partenopei a Firenze. In classifica, infatti, la compagine bianconera occupa la prima posizione con 88 punti mentre i campani seguono con 84 a tre turni dal termine. Dall’altra parte ci sono gli emiliani che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato visto che in classifica occupano la dodicesima posizione con 39 punti e nell’ultimo turno hanno perso in casa col Milan. Ad arbitrare l’incontro dell’Allianz Stadium sarà il signor Irrati della sezione di Pistoia.

Cronaca minuto per minuto



QUI JUVENTUS – Qualche piccolo problema per Allegri che dovrà rinunciare a Pjanic e, con tutta probabilità a Mandzukic. La sua squadra potrebbe scendere in campo col 4-3-2-1 con Buffon in porta, pacchetto arretrato composto da Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce mentre al centro Barzagli e Rugani. A centrocampo Bentancur in cabina di regia con Matuidi e Khedira mezze ali mentre in attacco Dybala e Douglas Costa a supporto di Higuain.

QUI BOLOGNA – Donadoni, che non ha nulla da perdere vista la buona classifica, manderà in campo i suoi col 4-3-3 con Mirante tra i pali, reparto difensivo composto da Mbaye e Masina sulle corsie esterne mentre al centro De Maio e Romagnoli. A centrocampo Crisetig in cabina di regia con Poli e Nagy mezze ali mentre in attacco Verdi e Orsolini a supporto di Palacio.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Matuidi, Bentancur, Khedira; Dybala Douglas Costa; Higuain. Allenatore: Allegri

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, Romagnoli, De Maio, Masina; Poli, Crisetig, Nagy; Verdi, Palacio, Orsolini. Allenatore: Donadoni

Stadio: Allianz Stadium