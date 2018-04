Inter – Juventus: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Juventus: presentazione del match, probabili formazioni, statistiche e precedenti. Il 28 aprile si gioca il big match valido per la 35ma giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio con la cronaca del match dalle ore 20.45

MILANO – Sabato 28 aprile alle ore 20.45 andrà in scena Inter – Juventus, match clou della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. E’ il Derby D’Italia più sentito degli ultimi anni visto che i nerazzurri sono in lotta per un posto in Champions League mentre i bianconeri stanno duellando col Napoli per lo Scudetto. Da una parte, dunque, c’è la compagine di Spalletti che nell’ultimo turno ha vinto col brivido in casa del Chievo e in classifica occupa la quinta posizione con 66 punti, uno in meno di Lazio e Roma. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine allenata da Allegri che nell’ultima giornata ha perso in casa lo scontro diretto col Napoli. I piemontesi sono sempre al comando con 85 punti ma adesso non possono sbagliare più visto che i partenopei inseguono con un solo punto di ritardo. A dirigere la super sfida di San Siro sarà il signor Orsato della sezione di Schio. Sarà coadiuvato dai guadalinee Di Fiore e Manganelli; quarto uomo Tagliavento mentre al VAR ci saranno Valeri e Giallatini.

QUI INTER – Soltanto due piccoli dubbi per Spalletti che manderà in campo i suoi col 4-2-3- 1 con Handanovic tra i pali, pacchetto difensivo composto da Cancelo e D’Ambrosio sulle fasce mentre al centro Skriniar e Miranda. A centrocampo Vecino in vantaggio su Borja Valero per affiancare Brozovic mentre davanti Perisic, Rafinha ed uno tra Candreva e Karamoh a supporto di Mauro Icardi.

QUI JUVENTUS – Logici dubbi anche per Max Allegri che dovrebbe confermare il 4-3-2-1 con Buffon tra i pali, pacchetto difensivo composto da Howedes e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre al centro Benatia e Rugani. A centrocampo Pjanic in regia con Khedira e Matuidi mezze ali mentre davanti dovrebbero agire Mandzukic e Douglas Costa a supporto di Higuain.

Probabili formazioni

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti



JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Howedes, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Matuidi, Mandzukic Douglas Costa; Higuain. Allenatore: Allegri

Statistiche e precedenti

Il Derby D’Italia è l’incontro che si è giocato più volte nel nostro campionato. Infatti sono 196 le sfide tra Juventus ed Inter con il bilancio che pende a favore dei bianconeri che hanno trionfato 88 volte contro i 58 successi dei nerazzurri mentre i pareggi sono 50. 278’le reti segnate dalla compagine piemontese mentre sono 243 i gol messi a segno da quella lombarda. Se includiamo tutte le competizioni, invece, sono 232 i precedenti tra le due squadre con la Juventus sempre in vantaggio con 104 successi contro i 74 dell’Inter e 57 pareggi.

In totale sono 330 i gol della Vecchia Signora mentre quelli del Biscione 287. I risultati più frequenti della sfida sono lo lo 0-0 (verificatosi 15 volte) e la vittoria dell’Inter per 1-0 a Milano (verificatosi 14 volte), e la vittoria della Juventus per 1-0 a Torino (avvenuta 27 volte). La Juventus ha vinto a Milano in ventinove occasioni, la miglior striscia consecutiva è di tre successi tra il 1973 e il 1975 anche se nella scorsa stagione è arrivata la sconfitta in rimonta a San Siro.

