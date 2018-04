Juventus – Napoli: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Napoli: formazioni e cronaca in tempo reale del match clou valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.45

TORINO – Finalmente quel giorno è arrivato, o meglio, finalmente è arriva quella serata in cui tutto potrà decidersi in un verso o nell’altro. Domenica 22 aprile alle ore 20.45 si giocherà Juventus – Napoli, match clou della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, la sfida Scudetto. Da una parte ci sono i bianconeri che, nell’ultimo turno, non sono andati oltre l’1-1 sul campo del Crotone ma in classifica restano al primo posto con 85 punti. Dall’altra ci sono i partenopei che hanno battuto l’Udinese 4-2, nel turno infrasettimanale, riducendo il distacco dalla squadra di Allegri che adesso ammonta a quattro punti. Un solo risultato a disposizione per la compagine di Sarri. 1,4,7, quale sarà la distanza tra Juventus e Napoli domenica? Lo scopriremo solo dopo il match dello Stadium. Ad arbitrare la gara sarà il signor Rocchi della sezione di Firenze.

QUI JUVENTUS – Qualche dubbio per Allegri che potrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-2-1 con Buffon in porta, pacchetto arretrato composto da Lichtesteiner e Alex Sandro sulle fasce mentre al centro Benatia e Chiellini. In cabina di regia dovrebbe tornare Pjanic, se il bosniaco non dovesse farcela pronto Marchisio. Le mezze ali saranno Matuidi e Khedira mentre davanti dovrebbe partita dalla panchina Dybala con Higuain supportato da Mandzukic e Douglas Costa.

QUI NAPOLI – Nessun tipo di problema per Sarri che manderà in campo l’undici tipo con Reina tra i pali, pacchetto difensivo composto da Hysaj e Mario Rui sulle corsie esterne mentre al centro Koulibaly e Raul Albiol. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Hamsik ed Allan mezze ali mentre in attacco il tridente delle meraviglie composto da Callejon, Mertens ed Insigne con Milik pronto a subentrare dalla panchina.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic; Higuain. Allenatore: Allegri

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri

Statistiche e precedenti

Quello che si giocherà domenica sera allo Stadium sarà il confronto numero 82 a Torino tra Juventus e Napoli. Negli ottantuno precedenti giocati, tra serie A, serie B, coppa Italia e coppa Uefa, figurano 53 vittorie della Juventus, 21 pareggi e 7 vittorie del Napoli. L’anno scorso successo per la Juventus per 2-1: i bianconeri hanno sempre vinto allo Stadium contro i partenopei in campionato. L’ultima vittoria del Napoli risale al 31 ottobre 2009: 2-3 in rimonta.