Juventus-Napoli 0-1, il tabellino: decide Koulibaly allo scadere

Il tabellino di Juventus-Napoli 0-1 il risultato finale, decide la zuccata di Koulibaly nel finale: partenopei ad un solo punto dai bianconeri.

TORINO – Estasi Napoli a Torino. Nel match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A il Napoli vince in casa della Juventus e si porta ad un solo punto di distacco dalla squadra di Allegri. Match tattico e non particolarmente bello che viene deciso da un colpo di testa di Koulibaly al 90′. Successo meritato per la squadra campana per quanto visto nell’arco del match mentre la Juve incassa creando davvero poco. Con questo successo dunque il Napoli sale a quota 85, adesso la Juventus è distante solo un punto.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon, Howedes, Chiellini (11′ Lichtesteiner), Benatia, Asamoah, Pjanic, Khedira, Matuidi, Douglas Costa (71′ Mandzukic), Higuain, Dybala (46′ Cuadrado). All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan (80′ Rog), Jorginho, Hamsik (67′ Zielinski); Callejon, Mertens (61′ Milik), Insigne. All. Sarri

RETI: 90′ Koulibaly (N)

AMMONIZIONI: Benatia, Asamoah, Pjanic (J), Hysaj (N)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Stadium