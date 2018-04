Serie A, Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli, posticipo clou della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.

TORINO – Tra poco scenderanno in campo Juventus e Napoli nel match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-2-1 per la Juventus con Douglas Costa e Dybala a supporto di Higuain mentre il Napoli risponde col 4-3-3 con Callejon e Insigne a supporto di Mertens nel tridente.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon, Howedes, Chiellini, Benatia, Asamoah, Pjanic, Khedira, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Dybala. all. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri