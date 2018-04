Pescara – Spezia: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Pescara – Spezia: formazioni e cronaca in tempo reale del secondo posticipo della trentasettesima giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 17.30

PESCARA – Domenica 22 aprile alle ore 17.30 si giocherà Pescara – Spezia, incontro valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la compagine abruzzese che sta attraversando un periodo negativo con la vittoria che manca da oltre due mesi e una classifica sempre più pericolante. Nell’ultimo turno sconfitta a Vercelli per 3-1 mentre in classifica gli abruzzesi sono al diciassettesimo posto con 39 punti. Dall’altra parte ci sono i liguri che, invece, occupano l’undicesima posizione con 47 punti, cinque in meno del Cittadella ottavo. Nell’ultimo turno, però, la squadra allenata da Gallo ha rimediato una sconfitta casalinga contro il Brescia. Ad arbitrare la gara dell’Adriatico sarà il signor Ghersini della sezione di Genova.

Cronaca minuto per minuto

QUI PESCARA – Pillon potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’infelice trasferta piemontese. Il modulo sarà sempre il 4-3-3 con Fiorillo tra i pali, pacchetto difensivo composto da Fornasier e Perrotta al centro mentre sulle fasce Fiamozzi e Mazzotta. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Machin e Valzania mezze ali mentre in attacco Falco e Capone a supporto di Pettinari.

QUI SPEZIA – Stesso discorso per Gallo che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-1-2 con Manfredini tra i pali, pacchetto difensivo composto da De Col e Lopez sulle fasce mentre al centro Ceccaroni e Masi. A centrocampo Juande in cabina di regia con Pessina e De Francesco mezze ali mentre davanti Ammari a supporto del tandem offensivo composto da Granoche e Marilungo.

Le probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Mazzotta, Fornasier, Perrotta, Fiamozzi, Machin, Brugman, Valzania, Capone, Pettinari, Falco. Allenatore: Pillon

SPEZIA (4-3-1-2): Manfredini; De Col, Ceccaroni, Masi, Lopez, Pessina, Juande, De Francesco, Ammari, Granoche, Marilungo. Allenatore: Gallo