Pagelle 34° giornata Serie A 2017-2018: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 15° giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2017-2018. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

TORINO – Un solo punto separa Juventus e Napoli nella corsa allo scudetto. É questo il responso del posticipo serale che ha visto i partenopei avere la meglio sui bianconeri grazie al gol siglato da Koulibaly a pochi minuti dalla fine. Quando mancano quattro partite al termine del campionato il discorso Tricolore, che fino a una settimana fa sembrava in via di archiviazione, risulta invece apertissimo.

Giornata ricca di colpi di scena e di ribaltamenti anche nella corsa per l’Europa e in coda alla classifica. Tutto facile per la Lazio che batte 4-0 la Sampdoria con doppietta di Immobile, alla quarantunesima marcatura stagionale, e reti di Milinkovic-Savic e de Vrij. per i biancocelesti quarto posto che significa accessi alla Champions, alle spalle della Roma, che sabato ha regolato 0-3 la Spal. L’Inter conquista tre punti in casa del Chievo e rimane a -1 dalle romane. Balzo avanti in chiave Europa League dell’Atalanta, che batte 2-1 il Torino con reti di Freuler e Gosens. I granata devono così abbandonare ogni illusione di Europa mentre per gli orobici i tre punti significano anche possibilità di continuare a sognare, complici le sconfitte di Fiorentina e Milan, rispettivamente a opera di Sassuolo e Benevento.

In coda importante vittoria del Crotone in casa dell’Udinese, che condanna matematicamente i sanniti alla retrocessione. Scialbo 0-0 tra Cagliari e Bologna. Chiude il turno il posticipo di lunedì sera tra Genoa e Verona.

Dove e quando trovare le pagelle della quindicesima giornata di ritorno serie A

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 22 aprile su www.fantacalcionews.com. Ricordiamo ai fantallenatori che il calciomercato sarà riaperto martedì 24 aprile dalle ore 21 in quanto si disputa il turno infrasettimanale.

Su www.calciomagazine.net, sarà possibile trovare i link di riferimento delle singole gare. Su fantacalcionews.com, inoltre, verranno aggiornati in tempo reale, tutti i bonus relativi alle singole gare e utili per il gioco. I voti sono utilizzati da Fantamagic Classic e PRO che li pubblica solitamente nella giornata successiva a quella della pubblicazione delle pagelle ma in alcuni casi anche prima.

Pagelle 15a giornata ritorno Serie A: tutti i voti per il fantacalcio

Sabato 21 aprile

15.00

SPAL – Roma (pagelle – tabellino)

18.00

Sassuolo – Fiorentina (pagelle – tabellino)

20:45

Milan – Benevento (pagelle – tabellino)

Domenica 22 aprile

12:30

Cagliari – Bologna (pagelle – tabellino)

15.00

Udinese – Crotone (pagelle – tabellino)

Chievo Verona – Inter (pagelle – tabellino)

Lazio – Sampdoria (pagelle – tabellino)

Atalanta – Torino (pagelle – tabellino)

20.45

Juventus – Napoli (pagelle – tabellino)

Lunedì 23 aprile alle ore 20.45

Genoa – Verona (pagelle – tabellino)