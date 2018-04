Udinese – Crotone: risultato e tabellino in dietta

Diretta di Udinese – Crotone: presentazione del match, precedenti, probabili formazioni, risultato e tabellino in tempo reale della sfida in programma domenica dalle ore 15

Domenica 22 aprile, allo stadio Dacia Arena, si gioca Udinese – Crotone, gara valida per la trentaquattresima giornata del Campionato di Serie A, quindicesima del girone di ritorno. Fischio di inizio previsto per le ore 15.00. Una sfida che sa molto di scontro diretto per la salvezza. La squadra di Oddo ha sei punti di vantaggio sulla zona salvezza, i ragazzi di Zenga occupano la terz’ultima posizione della classifica. I friulani sono in caduta libera, essendo reduci da dieci sconfitte di fila, con un ambiente molto teso e l’allenatore, Massimo Oddo, in perenne bilico da diverse settimane.

QUI UDINESE – Scontata la squalifica, Hallfredsson tornerà a disposizione di mister Oddo ma non giocherà dall’inizio. A centrocampo saranno della sfida Fofana, Larsen e Adnan. In attacco, con Maxi Lopez verrà affiancato da Lasagna

QUI CROTONE – Nel Crotone, nessuna variazione rispetto alla formazione che ha affrontato la Juventus, in settimana, con Simy, Ricci e Trotta.

Tabellino live

L’arbitro

La gara è stata affidata a Marco Di Bello (esordio in Serie A Tim il 31 agosto 2014) della sezione di Brindisi. Titolare di qualifica di internazionale dal 2018, il bancario, di Brindisi, vanta 72 partite in Serie A Tim, 354 cartellini gialli, 11 espulsioni e 24 rigori concessi. Dieci i precedenti con l’Udinese in Serie A Tim: 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Nove i precedenti con il Crotone: uno in Serie A: una sconfitta. Sei precedenti in Serie B: 1 pareggio e 5 sconfitte. Due precedenti in Coppa Italia: due vittorie. Giallatini e Preti saranno gli assistenti, con Illuzzi come quarto uomo. I responsabili del Var saranno Damato e Longo.

Statistiche e precedenti

Le due squadre si sono affrontate tre volte, sempre in Serie A. L’unica gara disputata in Friuli è relativa alla stagione 2016/17, quando il match fini con il risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Théréau. La gara di andata, allo stadio Ezio Scida, si chiuse sullo 0-3 con reti di Jankto, doppietta, e Lasagna per gli ospiti.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

La gara fra Udinese e Crotone sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma satellitare Sky, al canale Sky Calcio 4. Gli abbonati Sky potranno inoltre seguirla in streaming, su smartphone, laptop o tablet, attraverso il servizio SkyGo.

Segui la diretta di Udinese-Crotone. Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 14.15 Poi, a partire dalle ore 15.00 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Barak, Balic, Fofana, Adnan; Maxi Lopez, Lasagna. A disposizione: Scuffet, Borsellini, Zampano, Ali Adnan, Pontisso, De Paul, Ingelsson, Maxi Lopez. Allenatore: Oddo.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian, Barberis, Mandragora; Ricci, Simy, Trotta. A disposizione: Viscovo, Festa, Pavlovic, Sampirisi, Ajeti, Rohden, Zanellato, Simic, Crociata, Diaby, Izco, Tumminiello. Allenatore: Zenga.