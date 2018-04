UDINE – Tutto è pronto alla Dacia Arena per la sfida tra Udinese e Crotone. Oddo manda in campo la squadra col consueto 3-5-2 e quindi con Bizzarri tra i pali e difesa formata da Larsen, Danilo, Samir. In mezzo al campo il trio Barak, Behrami e Fofana; sulle corsie Widmer e Adnan. DavantiLasagna e maxi lapez. Tradizionale 4-3-3 per Zenga con Cordaz in porta e difesa composta dalla coppia centrale Ceccherini-Capuano e da Faraoni e Martlla ai lati. A centrocampo il trio Barberis, Mandragora, Rohden. Tridente offfensivo formato da Trotta, Simy e Nalini.

Udinese – Crotone, le formazioni ufficiali del match

UDINESE: Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Fofana, Ali Adnan; Lasagna, Maxi Lopez. A disposizione: Scuffet, Borsellini (GK), De Paul, Zampano, Ingelsson, Jankto, Nuytinck, Perica, Pontisso, Halfredsson, Pezzella, Balic. Allenatore: Oddo

CROTONE: Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Rohden; Trotta, Simy, Nalini. A disposizione: Festa, Viscovo, Stoian, Ricci, Izco, Diaby, Pavlovic, Zanellato, Sampirisi, Tumminello, Simic, Ajeti. Allenatore: Zenga

SEGUI LA DIRETTA