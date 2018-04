Atalanta – Torino, le formazioni ufficiali del match

BERGAMO – Tutto è pronto allo stadi Atleti Azzurri d’Italia per la sfida tra Atalanta e Torino. Sno state annunciate le formazioni. Gasperini manda in campo la squadra con il modulo 3-4-1-2 e quindi con Berisha in porta e difesa formata da Toloi, Caldara. A centrocampo la coppia centrale de Roon Freuler, con Hateboer e Gosens sulle corsie. Cristante di supporto alla coppia d’attacco Barrow-Gomez. Modulo speculare per Mazzarri e quinsi Sirigu tra i pali e retroguardia formata da N’Koulou, Burdisso e Moretti. In mezzo al campo Rincon e Acquah e ai lati Bonifazi e Ansaldi. Lijaic di supporto alla coppia di attacco Edera e Belotti. Quindi Edera e Bonifzi costituiscono le novità.

Atalanta – Torino, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Mancini; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Barrow, Gomez. Allenatore: Gasperini.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; N’Koulou Burdisso Moretti; Bonifazi Rincon Acquah Ansaldi; Lijaic; Edera Belotti. Allenatore: Mazzarri

SEGUI LA DIRETTA